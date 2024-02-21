Серьезная травма совершенно очевидно выбила комика из колеи.

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Как Евгений Петросян выглядит после операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

В начале февраля 78-летний клоун Евгений Петросян загремел в больницу с крайне тяжелым переломом предплечья - он рухнул прямо посреди улицы во время прогулки по столице страны-оккупанта. Для восстановления ему потребовалась сложнейшая операция с вживлением титановых пластин.

Врачи долго откладывали ее из-за проблем пропутинского клоуна с сердцем - без таблеток или из-за того, что его жена-молодуха развлекалась в Китае, пока он в одиночестве ожидал операции, ему несколько раз становилось плохо. В конце концов хирургическое вмешательство произошло, и его отпустили домой.

Первым делом Петросян записал обращение к своим немногочисленным поклонникам. Видео появилось на его странице в Instagram.

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На ролике видно, что юморист осунулся, кожа на лице пожелтела. Кисть на поврежденной руке сильно распухла по сравнению со здоровой; в кадре Петросян постоянно нервно потирал загипсованное место.

Новость о том, что он возвращается к концертной деятельности путинист щедро сдобрил древними, а главное - чужими, шутками: "поскользнулся, упал, проснулся - гипс" - цитата из фильма "Брильянтовая рука", и воспоминаниями о комичных трюках на банановой кожуре, которые в эпоху немого кино в 20-ые годы 20-го века прославили Бастера Китона.

Как Евгений Петросян выглядит после операции / instagram.com/petrosyanevgeny

Ранее стало известно, что на певицу-предательницу Анну Asti после "голой" вечеринки Ивлеевой подали в суд с иском на четверть миллиона за нарушение авторских прав.

Также в Госдуме страны на болотах разнесли Филиппа Киркорова после поездки на оккупированный Донбасс. Никто не поверил в искренность этих гастролей, которые певец использовал лишь как способ искупить грехи за "голую" вечеринку и вернуться к кремлевской кормушке.

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