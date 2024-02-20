На предательницу Анну Asti подали в суд с иском на четверть миллиона

Певица-предательница Анна Asti (настоящее имя - Анна Дзюба) получает от Вселенной наказания за свое молчание про войну в Украине - сперва ее ждала отмена за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, теперь на горе-артистку подали в суд.
Новость об этом появилась в росСМИ. Компания "Неформат", которой принадлежат авторские права на многие хиты страны на болотах, подала иск на музыкальный лейбл "Феникс", половиной которого владеет Анна Асти. Истец требует взыскания в размере 612 тыс. рублей (приблизительно 254 тыс. гривен - прим. редактора).
Стоит отметить, что "Неформат" уже была участником нескольких громких судебных процессов. В частности речь идет о взысканиях неуплаченных роялти и нарушении авторских прав. К примеру, в 2020 году они подали в суд на популярное в стране-оккупанте ток-шоу за незаконное использование в эфире фрагментов клипов группы Тату "Я сошла с ума" и "Нас не догонят", права на которые принадлежат "Неформату".
Пока точно неизвестно что именно вменяют Анне Асти и ее лейблу, но журналисты страны-агрессора предполагают, что и в этом случае речь идет о нарушении авторских прав со стороны артистки.
Ранее пьяного пропутинского певца Диму Билана засняли на концерте в Казахстане - артист на сцене невнятно бормотал и пел, забывая слова и не попадая в ноты.
Также стало известно, что российского актера Алексея Панина арестовали в РФ за критику кремля и поддержку Украины. Полгода назад его уже объявляли в розыск, что несказанно веселит артиста.
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