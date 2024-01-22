Предательница Анна Asti сбежала из РФ на реабилитацию - СМИ

По удивительному стечению обстоятельств запроданке Асти срочно понадобилось поправить здоровье.

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Почему Анна Asti сбежала из рф / коллаж: Главред, фото: t.me/anna_asti

Певица-предательница Анна Asti была в числе гостей на скандальной "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, в результате которой пострадали карьеры многих звезд страны на болотах. В страхе быть отмененной артистка, которая игнорирует войну в Украине, сперва согласилась стать инструментом пропаганды, затем спешно покинула рф.

По слухам таким образом Анна Дзюба (настоящее имя певицы) надеялась пересидеть зиму, пока страсти не улягутся, а уже в марте вернуться чтобы развлекать оккупантов. Очевидно, пиарщики певички работают лучше, чем у Киркорова и Лолиты, ведь ей уже придумали оправдание.

Так по росСМИ стремительно распространяется новость о том, что Асти сбежала вовсе не из страха отмены, и мечта сохранить шаткий статус знаменитости и кровавые рубли - не главный ее мотиватор.

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Сообщается, что певица страдает болезнью Келлера 2 степени, которая характеризуется дегенеративными изменениями в костях стоп. У Асти начались судороги и ей понадобилось хирургическое вмешательство. После операции она якобы отправилась за границу для реабилитации.

Ранее стало известно, что иноагента и музыканта Андрея Макаревича за критику войны в Украине и кровавого путинского режима хотят лишить звания народного артиста РФ и социальных выплат.

Также украинский певец Гарик Кричевский раскрыл страшную тайну путиниста Стаса Михайлова. Шансонье рассказал, благодаря чему на самом деле пропагандистский певун стал популярным.

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