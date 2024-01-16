Гарик Кричевский раскрыл страшную тайну путиниста Стаса Михайлова

Исполнитель "Киевляночки" назвал настоящую причину, по которой его часто путали пропагандистским певуном.

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Гарик Кричевский про Стаса Михайлова - шансонье раскрыл историю путиниста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/garikkrichevskyi, facebook.com/Stas.Mikhaylov.Official

Украинский шансонье Гарик Кричевский на сцене более 30 лет, за которые успел сформировать самобытный и вполне узнаваемый артистический образ. Когда он обрел популярность, ему на пятки стал наступать другой певец - путинист-пропагандист Стас Михайлов.

Артистов часто сравнивают потому что песни они пишут и исполняют в одном жанре. Кричевскому конкуренция с Михайловым была неприятна, однако никогда не была страшна. Ни в прошлом, когда их творческие пути могли пересечься, ни сейчас, когда Гарик поддерживает Украину, а Стас - лижет руки директору страны на болотах и радуется убийствам украинцев.

В своем интервью УНИАН Кричевский рассказал, почему свысока относится к пропутинскому певуну и не видит в нем для себя угрозы. Он остроумно раскрыл тайну популярности Михайлова в стране-агрессоре.

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"Все гораздо страшнее. Стас Михайлов появился на сцене лет на 20 позже меня. Более того, некоторое время он выглядел так же, как и я. Он просто "слизал" мой образ. Поэтому нас даже путали. Это был ужасный период моей жизни, когда меня путали со Стасом Михайловым. Потом он изменил стиль, я состарился, и все прошло", - рассуждает шансонье.

Ранее стало известно, как певица-предательница Asti откупилась от скандальной вечеринки у Насти Ивлеевой. Бывшая украинка так тряслась за рубли и свою популярность в стране на болотах, что пошла на гнусную сделку с оккупантами.

Также появились подробности о том, почему развелась ведущая-путинистка Лера Кудрявцева. Новость о том, что она ушла от своего молодого мужа, породила немало слухов.

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