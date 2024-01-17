На болотах требуют лишить Макаревича звания народного артиста

https://stars.glavred.info/na-bolotah-trebuyut-lishit-makarevicha-zvaniya-narodnogo-artista-10533995.html Ссылка скопирована

Андрей Макаревич может лишиться / Коллаж Главред, фото Instagram/makarevich_andrey_official

Фронтмен легендарной рок-группы "Машина времени" и известный противник путинского режима Андрей Макаревич никак не выходит из больных голов пропутинских чиновников.

Теперь проживающего в Израиле Андрея Макаревича хотят лишить звания народного артиста РФ и социальных выплат. По информации пропагандистского ресурса vk.smi.ru, с этим требованием в Минкультуры террористической России обратился активист Виталий Бородин.

Под социальными выплатами подразумевается пенсия и надбавка за статус народного артиста. По словам Бородина, музыкант получает около 60 тыс. рублей таких выплат. Кроме того, Бородина возмутили слова Макаревича в одном из интервью, где он сказал, что концерты "Машины времени" в свое время приносили бешеные доходы в бюджет страны, что можно сравнить с прибылью советского завода.

видео дня

Бородин планирует добиться того, чтобы звания лишили "всех артистов, которые уехали после военного нападения России на Украину и "порочат культуру родины".

Напомним, ранее Андрей Макаревич сделал прогноз относительно наступления "лучших времен" для террористической России. Об этом он стал говорить во время своего концерта в Португалии.

Ранее Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, сделал очередное заявление в отношении своей террористической родины.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.