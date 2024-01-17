На болотах требуют лишить Макаревича звания народного артиста

Фронтмен легендарной рок-группы "Машина времени" и известный противник путинского режима Андрей Макаревич никак не выходит из больных голов пропутинских чиновников.
Теперь проживающего в Израиле Андрея Макаревича хотят лишить звания народного артиста РФ и социальных выплат. По информации пропагандистского ресурса vk.smi.ru, с этим требованием в Минкультуры террористической России обратился активист Виталий Бородин.
Под социальными выплатами подразумевается пенсия и надбавка за статус народного артиста. По словам Бородина, музыкант получает около 60 тыс. рублей таких выплат. Кроме того, Бородина возмутили слова Макаревича в одном из интервью, где он сказал, что концерты "Машины времени" в свое время приносили бешеные доходы в бюджет страны, что можно сравнить с прибылью советского завода.
Бородин планирует добиться того, чтобы звания лишили "всех артистов, которые уехали после военного нападения России на Украину и "порочат культуру родины".
Напомним, ранее Андрей Макаревич сделал прогноз относительно наступления "лучших времен" для террористической России. Об этом он стал говорить во время своего концерта в Португалии.
Ранее Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, сделал очередное заявление в отношении своей террористической родины.
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