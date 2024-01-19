Предательница Анна Asti сбежала из России

Запроданка Асти, которая продалась за кровавые рубли, пересиживает за границу.

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Предательница Асти решила переждать бурю/ колаж: Главред, скриншот: видео

Украинская певица-предательница Анна Asti, которая продолжает строить свою карьеру в террористической России, несмотря на то, что та уничтожает украинский народ, сбежала из России.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, запродана улетела с мужем из России сразу же после скандальной вечеринки блогерши Ивлеевой и отмены концертов.

"По нашей информации, певица решила переждать зиму и планирует вернуться к частным выступлениям в марте", - сообщают пропагандисты.

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Ресурс также сообщает, что ценник на корпоративы певицы снизился. До вечеринки было 10 миллионов рублей (115 000 долларов), после — стало 7 (80 000 долларов). Райдер тоже претерпел изменения — скромные 600 000. Свет и звук 500к и на покушать всего 100 000 рублей (1100 долларов) на всю команду певицы. Сейчас все запланированные концерты отменили или перенесли на другие даты.

"В начале этого года должен был состояться концерт в Сочи — его перенесли на январь 2025-го. Запланированный мартовский тур пока под вопросом — возможно возобновление, когда шумиха с мутаборской вечеринкой утихнет. Сейчас об этом речи нет. К примеру, в Саратове оккупант предложил отменить концерт Асти, как это было с Арбениной", - сообщил канал.

Ранее стало известно о том, что в Кремле выдвинули четкие условия ко всем российским звездам, попавшим в скандал с "голой вечеринкой". Отмечается, что на "голую вечеринку" обиделся лично террорист Владимир Путин, поэтому все пути прощения лежат только через выступления на оккупированных территориях или публичную поддержку военной агрессии в Украине.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый".

Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

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