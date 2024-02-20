"Народ не заткнешь": в Госдуме разнесли Киркорова после поездки на Донбасс

Денис Майданов прокомментировал поездку Киркорова на Донбасс.

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Киркорова раскритиковали за поездку на Донбасс / фото: vk.com/fkirkorov

Депутат Госдумы и ярый поклонник Путина Майданов раскритиковал Киркорова, назвав его "гастроли" по оккупированной Россией Донецкой области странными.

"Мы не заткнем просто людей. Если они так говорят, то выглядит это странно. Наверное, эту ситуацию ему надо было отпустить, но медленно и верно исправлять. Вот так радикально поехать на фронт с другой стороны, но не все артисты это делают", — заявил Майданов для росСМИ.

Также питунист Майданов сказал, что нужно было раньше ездить с концертами к оккупантам, а не в качестве извенения:

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"Вот если бы это сразу было, не в порядке исправления: "Ой, я виноват, давайте я съезжу в Донбасс и простите меня", — заключил Майданов.

Филипп Киркоров отправился петь перед российскими оккупантами на Донбасс, чтобы реабилитироваться после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Как известно, артисту устроили бойкот, начав полную блокаду на росТВ и не только, но, как видим, такой подвиг не оценили даже поклонники Путина.

Добавим, недавно Юрий Лоза также обрушился с критикой на Киркорова, заявив, что его бросили все и уже не простят после вечеринки Ивлеевой.

Интересно, что во время выступления в оккупированной Горловке, Киркоров был без привычного макияжа и весь дрожал. Видимо, циничная душа певца не привыкла к такой обстановке.

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