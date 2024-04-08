Жена Евгения Петросяна пожаловалась на неизлечимое заболевание и рассказала об операции.

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Татьяна Брухунова рассказал о своей заболевании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена престарелого юмориста-путиниста Евгения Петросяна, который в диком восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

На своей странице в соцсетях Брухунова рассказала, что перенесла сложную операцию по удалению варикоза. Поклонники Татьяны обратили внимание, что она никогда не носит обувь на каблуках, на что Брухунова и призналась, что давно отказалась от шпилек.

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"После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям", — заявила Татьяна.

Также супруга 78-летнего Петросяна уточнила, что перенесла операцию до первой беременности.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Отметим, Отар Кушанашвили сказал, что 78-летний Евгений Петросян сам удивился от рождения его дочери, а также обратил внимание на то, что Татьяну Брухунову никто не видел беременной.

А такэе недавно Татьяна Брухунова показала снимок, на котором выглядит худой, фанаты даже подумали, что она и не рожала дочь.

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