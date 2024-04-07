Скандальная молодуха путиниста Петросяна впервые показала их дочь

Татьяна Брухунова показала видео с девочкой, которая уже наделала столько шума.

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Как выглядит дочь Петросяна от Брухуновой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

В марте супруга 78-летнего комика-путиниста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова шокировала подписчиков новостью о том, что в их семье появился еще один ребенок. Пара уже воспитывается 4-летнего сына Вагана.

Рождение дочери Брухунова и Петросян скрывали пять месяцев - Матильда появилась на свет еще в октябре 2023 году. Ее родители эксплуатируют рождение девочки в своих пиар-целях в лучших традициях принца Гарри и Меган Маркл - возмущенно требуют приватности и постоянно акцентируют внимание на своей непубличности, однако, как только интерес к ним угасает, подбрасывают обществу новую пищу для слухов.

Так недавно на странице Татьяны в Instagram появилось первое видео с маленькой Матильдой. Судя по подписи к ролику, Брухунова отправилась к своей матери - бабушке Матильды и Вагана.

видео дня

На коротком видео полугодовалая девочка в белом "человечке" лежит на спине и увлеченно играет с мобилем, который прикреплен к детскому коврику. Татьяна Брухунова снимала видео с такого ракурса, чтобы лицо Матильды оказалось скрытым за игрушками.

Как выглядит дочь Петросяна от Брухуновой / instagram.com/bruhunova

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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