Скандальная молодуха путиниста Петросяна впервые показала их дочь

В марте супруга 78-летнего комика-путиниста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова шокировала подписчиков новостью о том, что в их семье появился еще один ребенок. Пара уже воспитывается 4-летнего сына Вагана.
Рождение дочери Брухунова и Петросян скрывали пять месяцев - Матильда появилась на свет еще в октябре 2023 году. Ее родители эксплуатируют рождение девочки в своих пиар-целях в лучших традициях принца Гарри и Меган Маркл - возмущенно требуют приватности и постоянно акцентируют внимание на своей непубличности, однако, как только интерес к ним угасает, подбрасывают обществу новую пищу для слухов.
Так недавно на странице Татьяны в Instagram появилось первое видео с маленькой Матильдой. Судя по подписи к ролику, Брухунова отправилась к своей матери - бабушке Матильды и Вагана.
На коротком видео полугодовалая девочка в белом "человечке" лежит на спине и увлеченно играет с мобилем, который прикреплен к детскому коврику. Татьяна Брухунова снимала видео с такого ракурса, чтобы лицо Матильды оказалось скрытым за игрушками.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
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Ранее ведущая-предательница Регина Тодоренко привела на съемки своего пятилетнего сына Михаила. Невоспитанность мальчика привела в шок партнера Тодоренко по съемочной площадке, певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Также стало известно, что после новостей про онкологию принцессы Кэтрин Уэльской в ее семье произошла новая беда. Близкие Кейт Миддлтон стараются скрывать от нее плохие новости.
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