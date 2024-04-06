В семье Кейт Миддлтон новая беда

Родители тщательно оберегают принцессу от плохих новостей.

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Кейт Миддлтон проходит лечение от рака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Мать принцессы Кейт Миддлтон Кэрол Миддлтон "отчаянно" пытается защитить ее от нового разрушительного удара по семье, пока она проходит лечение от рака, сообщает Us Weekly.

69-летняя Кэрол и ее муж Майкл Миддлтон, которые также являются родителями Пиппы и Джеймса Миддлтонов, столкнулись с серьезным долгом, который, как сообщается, они не могут выплатить.

По данным британской газеты The Times, пара не может рассчитать "затраты фирмы на банкротство в размере 260 000 фунтов стерлингов (более 329 000 долларов США) для своего находящегося в затруднительном положении бизнеса The Party Pieces Company.

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Фирма, ответственная за рассмотрение дела о неплатежеспособности бизнеса Кэрол, признала, что пара не может выплатить полную сумму сборов.

Компания Pieces Company, созданная Миддлтонами еще в 1987 году, перешла в администрацию в июне прошлого года, задолжав кредиторам 2,6 миллиона фунтов стерлингов.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Но пока семья разбирается со своими бизнес-проблемами, издание узнало, что Кэрол, которая была рядом с Кейт во время ее борьбы с раком, полна решимости не дать дочери беспокоиться об их проблемах.

"Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своем выздоровлении", — сообщает источник. "Это очень тревожное время для семьи, но они не ждут никакой помощи от своих детей и не хотят, чтобы они волновались.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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