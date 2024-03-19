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"Ты что, совсем": дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери

Элина Чигис
19 марта 2024, 13:43
Отар Кушанашвили сказал, что 78-летний Евгений Петросян сам удивился от рождения его дочери.
Евгений Петросян, Татьяна Бруханова
Кушанашвили рассказал о рождении дочери Петросяна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Российский ведущий Отар Кушанашвили, который осудил кровавое вторжение РФ в Украину, рассказал, что был в шоке от новости о рождении еще одного ребенка у престарелого Петросяна и его молодой жены.

Кушанашвили в недоумении, как путинист Петросян, который всячески поддерживает террористическую власть РФ, вообще отважился на рождение ребенка в таком возрасте.

"Ей 35, а ему… Сам Петросян удивился, что у него родился ребенок. Он уже не знает, как эта функция осуществляется, как все делается — уже лет 40, а тут Татьяна рожает. Говорит: "Вот я рожаю ребенка". Как? Танечка отвечает: "Вот как… Дедуль, ты что, совсем?" — сказал Отар в программе "Каково?!".

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Также он и не смолчал о том, что никто не видел жену Петросяна Татьяну Брухунову беременной.

"Она пишет в перепалке с аудиторией, мол, „я не живу напоказ, вот почему вы не все знаете обо мне". Да что же такое! Она каждый день идет куда-то в нелепых платках, чепчиках — вот я в булочной, вот у косметолога, вот выношу мусор, а вот мусор выносит меня. Еще говорит, что не живет напоказ. А Киану Ривз живет? Про него я знаю, как он в кино снимался, больше он ничего о себе не публикует. Но вы же сделали из своей жизни шапито!" — заявил ведущий.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, Татьяна Брухунова в свой день рождения поделилась новостью, что стала мамой второй раз. Как выяснилось ребенку уже несколько месяцев, но Брухунова и Петросян скрывали информация о пополнении в семьи.

А также терапевт Кристина Заплавнова дала комментарий по поводу пополнения в семье Петросяна и заверила, что даже в таком возрасте юморист может еще иметь детей.

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Отар Кушанашвили Евгений Петросян Татьяна Брухунова
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