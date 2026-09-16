"Пора выбрать себя": Alyona Alyona покинула Киев и раскрыла, где будет жить

Рэперша приняла решение переехать из столицы.

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Alyona Alyona выехала из Киева / коллаж: Главред, скрин из видео

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Почему Alyona Alyona решила окончательно уехать из Киева

Куда перебралась артистка

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с подписчиками в Instagram важными изменениями в жизни. Она окончательно решила перебраться из столицы в Ивано-Франковскую область.

Долгое время артистка фактически жила на два города, регулярно курсируя между Киевом и Прикарпатьем. Однако в последнее время постоянная жизнь в поездах, задержки рейсов из-за обстрелов и сорванные графики стали для нее слишком сложным испытанием. Чтобы восстановить силы и сберечь ментальное здоровье, рэперша приняла решение окончательно обосноваться в Ивано-Франковской области.

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Alyona Alyona показала, куда переехала / скрин из видео

"За последнее время я просто устала жить в поездах. Франковщина для меня уже давно как родная: здесь любимый человек, друзья, фотостудия, музыканты, атмосфера и природа. Я постоянно сюда ездила, но из-за постоянных задержек и изменений графиков поездов стало почти невозможно планировать работу и жизнь. Пора выбрать себя, немного успокоиться и замедлиться", - откровенно рассказала артистка.

Alyona Alyona уже успела показать поклонникам новую квартиру, в которой намерена обустраивать быт. По словам рэперши, переезд никак не навредит ее работе, ведь на новом месте у нее уже есть все необходимое: любимый мужчина, проверенный фотограф, музыканты и удобная студия.

Где живет Alyona Alyona сейчас / скрин из видео

Более того, смена обстановки должна стать толчком к возвращению на сцену с новым материалом, на который ранее у рэперши просто не оставалось сил.

"В последнее время я была занята всем на свете, кроме творчества. Верю, что этот край поможет мне снова наполниться и писать новую музыку", - поделилась надеждами исполнительница.

Alyona Alyona / инфографика: Главред

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О персоне: Alyona Alyona Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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