"Дальше - фильмы для взрослых": Алина Гросу назвала табу в отношениях с мужем

Украинская певица объяснила, почему категорически отказывается от пикантных сцен в кино.

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Алина Гросу с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

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Какие правила являются главными в отношениях Алины Гросу

Почему артистка решила отказаться от съемок в сценах с поцелуями

Украинская исполнительница Алина Гросу откровенно рассказала о своем взгляде на романтические отношения между двумя творческими людьми. В интервью Радио Люкс артистка призналась, что в ее отношениях есть строгое табу.

Певица убеждена, что влюбленные не должны соревноваться в том, кто из них успешнее или лучше. Хотя союз двух артистов почти всегда сопровождается "итальянскими страстями" и эмоциями, он также дает глубокое понимание профессии и множество общих тем для разговоров.

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Алина Гросу - личная жизнь / фото: threads.com, Алина Гросу

"Главное, чтобы было уважение в отношениях. Когда каждый занимается своим и вы не соревнуетесь. Не должно быть такого: "Я чем-то лучше", - и постоянно это доказывать. Вы оба стоящие на ногах люди и должны уважать друг друга. В моих отношениях такого никогда не было и не будет", - поделилась Гросу.

Самым сложным моментом в романтических отношениях артистка считает актерскую профессию, где часто возникает вопрос интимных сцен. Гросу призналась, что после начала серьезных отношений и замужества она установила для себя строгое правило, которого придерживается уже много лет.

Кто муж Алины Гросу / фото: instagram.com, Алина Гросу

"Когда я начала свои серьезные отношения, вышла замуж, то перестала сниматься в сценах, где есть поцелуи. Для меня это табу, и уже очень много лет. Потому что что-то должно быть личное. Зачем провоцировать какую-то ревность? Одно дело, когда ты просто представишь: для обычного человека нетворческой сферы твоя женщина или муж целуется с кем-то в кадре, а потом говорит: "Это моя работа". Ну, где эта граница? А что дальше? А дальше - фильмы для взрослых или что? По моему мнению, я бы не терпела мужчину, который зарабатывал бы деньги не только в кадре, но и поцелуями с другими женщинами. И это действует наоборот - и ко мне. Это ненормально для меня и для моей семьи", - резюмировала певица.

Слова артистки о сложностях отношений с актерами звучат особенно символично. В сети уже давно ходят упорные слухи, что избранником певицы, лицо которого она до сих пор тщательно скрывает от общественности, стал российский актер Роман Полянский.

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Ранее Главред сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл были вынуждены срочно перевести Арчи и Лилибет в другую школу. Переезд пары из США в Великобританию вызвал проблемы с безопасностью детей из-за плотного лондонского трафика.

Также Alyona Alyona рассказала о переезде из Киева на Прикарпатье. Рэперша решила окончательно обосноваться в Ивано-Франковской области, чтобы восстановить ментальное здоровье и силы после постоянного стресса от обстрелов столицы.

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О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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