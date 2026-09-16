Николай Бровченко является автором песни "Украина - это ты", которую исполняет Тина Кароль, а также композиции "Полуденная жара" для Ани Лорак.

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Автор хитов Тины Кароль и Ани Лорак рассказал о своих гонорарах / коллаж: Главред, фото: facebook.com/brovchenko.mykola

Кратко:

На доход влияют количество эфиров и радиоротация

Выплаты могут достигать 30-40 тысяч гривен в месяц

Украинский сценарист и автор песен Николай Бровченко рассказал в интервью "Главкому", сколько может зарабатывать на авторских правах на свои композиции.

Бровченко является автором песни "Украина - это ты", которую исполняет Тина Кароль, а также композиции "Полуденная жара" для Ани Лорак и других музыкальных произведений. По словам автора, размер выплат за песни может существенно меняться и зависит сразу от нескольких факторов.

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В частности, на доход влияют количество эфиров, радиоротация, использование музыки в заведениях и общая популярность композиции. Во время премьеры или всплеска интереса к песне выплаты могут достигать 30-40 тысяч гривен в месяц.

"Все зависит от того, насколько ты активен в эфирах, на радио, в сфере гостеприимства. Если происходит всплеск популярности, премьера песни, ее ротация, то это может принести до 30-40 тыс. в месяц. Но когда проходит время, нет мероприятий, нет публичных выступлений, песня начинает существовать в другом измерении, то и выплаты значительно меньше", - рассказал Николай.

По словам Бровченко, ситуация для авторов песен также осложняется тем, что многие современные артисты самостоятельно пишут музыку и тексты. Из-за этого профессиональным авторам становится сложнее находить постоянную работу, поэтому Бровченко начал развивать другие направления.

Несколько лет назад он занялся созданием более масштабных музыкальных произведений - в частности, начал писать либретто для опер и мюзиклов. Кроме того, такие специалисты нужны театрам, где они работают над текстовой частью постановок.

"Некоторое время назад, года три-четыре, я активно присоединился к таким более масштабным формам музыкального творчества - написанию либретто для опер, мюзиклов. В театрах тоже нужен либреттист-лирист, который просто может придать смысл и облечь музыку в слова. И там, слава Богу, совсем другой уровень гонораров", - отметил автор.

Бровченко признался, что сейчас именно крупные музыкальные формы помогают ему получать более стабильный доход. По его словам, судьба отдельных песен непредсказуема: одна композиция может стать большим хитом, тогда как другая останется практически незамеченной.

"Мне это пока немного помогает - крупные формы. Больше, чем песня. Потому что песня: одна произвела большой фурор, а другая прошла незамеченной. И такое бывало. И тогда на эти копейки вряд ли кто-то прожил", - добавил Бровченко.

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О персоне: Николай Бровченко Николай Бровченко - украинский поэт-песенник, сценарист, либреттист, музыкант и специалист в сфере рекламы. Родился 19 августа 1954 года. Бровченко - автор множества знаменитых хитов украинской эстрады, а также создателем термина "музословие". Николай Бровченко написал тексты для песен, ставшими визитными карточками многих украинских исполнителей. Среди его работ - знаменитая песня "Полуденная жара" (звучавшая в исполнении Ани Лорак и Таисии Повалий), а также хит "Панно любви" (Панно Кохання), который в 1993 году принес Украине Гран-при на фестивале "Славянский базар". Его песни исполняли Тина Кароль, Виктор Павлик, Злата Огневич, Kozak System и другие. В последние годы автор активно пишет либретто для масштабных музыкальных проектов - опер и мюзиклов в украинских театрах.

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