"Надеюсь на чудо": Надя Дорофеева заговорила об операции после кровоизлияния

Популярная украинская певица рассказала, что проблемы со связками еще не решены.

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Надя Дорофеева - операция / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Вы узнаете:

В каком состоянии Надя Дорофеева

Потребуется ли артистке хирургическое вмешательство

Украинская исполнительница Надя Дорофеева поделилась с поклонниками в Instagram подробностями о своем самочувствии. Из-за обнаруженного врачами кровоизлияния в голосовую связку артистке пришлось соблюдать строгий режим молчания более недели, а также задуматься об операции.

Сейчас Дорофеева под наблюдением специалистов осторожно возвращается к работе и начинает распеваться небольшими сессиями по 15 минут. Она призналась, что ее проблема со связками оказалась непростой, и в будущем артистке может понадобиться операция для восстановления голоса.

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Надя Дорофеева - кровоизлияние в связку / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

"Первые разминки было немного страшно начинать. Сейчас петь можно. Но со временем, когда-нибудь, скорее всего, придется сделать плановую операцию. Надеюсь, что все-таки произойдет чудо и до этого не дойдет", - откровенно рассказала певица.

Когда звезда впервые заговорила, ее напугали изменения в звучании собственного голоса, в котором временно исчезли привычные обертоны и глубина.

Что случилось с Надей Дорофеевой / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

"Первое ощущение – испуг, ведь голос зазвучал не так, как я привыкла. В нем нет ни глубины, ни обертонов. Какой-то высокий и как будто не мой", - откровенно призналась исполнительница.

Несмотря на сложное лечение и риск возможной операции в будущем, артистка не намерена отменять концерты. Уже 18 сентября 2026 года в Харькове запланировано ее ближайшее выступление. Дорофеева надеется, что планомерная реабилитация позволит ей полноценно отработать концерты без вреда для здоровья.

инфографика Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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