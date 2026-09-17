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Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Кристина Трохимчук
17 сентября 2026, 05:55
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Фронтмен группы O.Torvald вспомнил первую поездку к жене и детям за границу.
Женя Галич и Олег Винник
Женя Галич и Олег Винник / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как Олег Винник поспособствовал встрече Жени Галича с семьей
  • Какую важную помощь для батальона музыканта передали из Германии

Музыкант и ветеран российско-украинской войны Женя Галич поделился трогательной историей из первого года полномасштабного вторжения. В интервью Алине Доротюк артист признался, что в 2022 году его категорически не отпускали со службы, однако долгожданная встреча с женой Валерией и детьми Евой и Данилом все же состоялась благодаря помощи Олега Винника.

Как выяснилось, певец приобрел в Германии автомобиль скорой помощи для батальона, в котором служил Галич. Руководство приняло решение отправить за транспортом именно представителей шоу-бизнеса.

видео дня
Женя Галич интервью
Женя Галич интервью / скрин из видео

"Это были такие коррумпированные схемы. В первый год меня вообще не отпускали со службы, но Олег Винник приобрел нам в Германии скорую помощь для батальона, и ее нужно было передать. Комбат говорит: "Так, кто у нас там из шоу-бизнеса? Зовите Галича и Евгения Красулю". Мы пришли, а он говорит, что нужно забрать скорую. Я уже "на иголках" и говорил, что заберу все скорые, какие только понадобятся. Нас отпустили за скорой. Впервые. Это было так романтично, я им сюрприз устроил. Я приехал, были слезы, разумеется", - вспомнил артист.

Несмотря на радость первой встречи в Польше, дальнейшая жизнь в разлуке стала серьезным испытанием для семьи. Женя Галич откровенно рассказал, что из-за расстояния и пережитого на фронте опыта между ним и родными возникла дистанция - близкие просто не знали, как правильно с ним общаться.

Женя Галич - служба в армии
Женя Галич - служба в армии / скрин из видео

"После этого мы виделись, наверное, два раза в год. И в некоторые моменты, когда нужно было поправить здоровье, они приезжали во Львов, потому что в Польше почти невозможно пройти полноценное обследование. Приходится записываться на какие-то отдаленные даты. Когда они приезжали во Львов, я просился, умолял, вырывался, перевозил что-то, и меня отпускали", - высказался музыкант.

Однако в 2025 году семья музыканта приняла решение окончательно вернуться в Украину. Галич переживал из-за этого шага, но осознал, что больше не готов пропускать ни одной минуты из жизни своих детей.

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О персоне: Женя Галич

Женя Галич - украинский рок-музыкант, лидер и фронтмен рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий, а также ветеран ВСУ.

Создал группу O.Torvald в 2005 году в Полтаве. Коллектив выпустил несколько успешных альбомов.

В 2017 году группа представила Украину на конкурсе "Евровидение" с песней "Time".

Работал ведущим на украинских музыкальных и развлекательных телеканалах (М1, НЛО TV) и радиостанциях.

Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (служил в 135-м отдельном батальоне ТрО). Принимал участие в боевых действиях, в частности в обороне Бахмута.

Из-за проблем со здоровьем и длительного лечения после боевых выездов официально списан со службы и находится в статусе ветерана. Продолжает заниматься волонтерством в общественной организации "Ветераны-добровольцы", помогает военным и их семьям, а также возвращается к творчеству.

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