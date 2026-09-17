"Амбассадор психиатрии": Галич назвал диагнозы, из-за которых "списался" из ВСУ

Вы узнаете:
- Почему Женя Галич официально завершил службу в рядах ВСУ
- Как артист справляется с клинической депрессией и расстройством адаптации
Лидер рок-группы O.Torvald и ветеран российско-украинской войны Женя Галич откровенно рассказал о причинах своего списания со службы. В интервью Алине Доротюк музыкант призвал обратить пристальное внимание на "невидимые травмы", с которыми сталкиваются тысячи военных, но о которых часто молчат в обществе.
Галич подчеркнул, что последствия тяжелых психических нарушений проявляются не сразу, ведь во время боев защитников держит адреналин.
"Есть люди с ампутациями, есть люди с невидимыми травмами, о которых вообще никто не говорит… Это ужасные случаи, когда люди, имея невидимые травмы, ощущают последствия не сразу. Потому что ты на адреналине продолжаешь воевать, а через два-три месяца человек просто начинает сходить с ума, у него начинает развиваться шизофрения. Я лежал с такими людьми в госпитале", - откровенно признался артист.
Артист не стал скрывать собственных диагнозов, с которыми столкнулся в 2023 году после службы на одном из самых сложных направлений - в Бахмуте. По словам Жени Галича, сейчас он открыто говорит о своих проблемах с ментальным здоровьем, чтобы поддержать сослуживцев.
"Я вообще амбассадор депрессии, амбассадор психиатрии, на мне можно проводить эксперименты… У меня один из основных диагнозов – клиническая депрессия, ПТСР и расстройство адаптации… Это очень странные состояния, в которых ты находишься… Ты просыпаешься и не знаешь, где ты. У тебя так сильно падает давление, тебя трясет. Ты вообще не понимаешь, что происходит", - поделился музыкант.
Музыкант добавил, что вероятность возвращения некоторых его побратимов из психиатрических отделений к обычной жизни крайне мала, ведь справиться с травмой войны невероятно сложно.
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Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Надя Дорофеева рассказала в Instagram о проблемах со здоровьем. Из-за кровоизлияния в голосовую связку певица более недели соблюдала режим полного молчания и консультируется с врачами по поводу возможной операции.
Также Женя Галич рассказали, как Олег Винник помог ему увидеть семью в 2022 году. Винник купил из Германии скорую помощь для батальона Галича, благодаря чему музыканта отправили в поездку за автомобилем, что позволило ему встретиться с родными.
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О персоне: Женя Галич
Женя Галич - украинский рок-музыкант, лидер и фронтмен рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий, а также ветеран ВСУ.
Создал группу O.Torvald в 2005 году в Полтаве. Коллектив выпустил несколько успешных альбомов.
В 2017 году группа представила Украину на конкурсе "Евровидение" с песней "Time".
Работал ведущим на украинских музыкальных и развлекательных телеканалах (М1, НЛО TV) и радиостанциях.
Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (служил в 135-м отдельном батальоне ТрО). Принимал участие в боевых действиях, в частности в обороне Бахмута.
Из-за проблем со здоровьем и длительного лечения после боевых выездов официально списан со службы и находится в статусе ветерана. Продолжает заниматься волонтерством в общественной организации "Ветераны-добровольцы", помогает военным и их семьям, а также возвращается к творчеству.
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