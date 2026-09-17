Кратко:
- Что сделал певец
- Кого он украл для своих утех
В террористической России романтизируют отношения российского певца Витаса с ребенком, девочкой 15 лет.
Как пишут российские пропагандисты, он украл девочку и забрал ее в Москву. По словам артиста, его настигла та самая любовь с первого взгляда, о которой написано бесчисленное количество книг и снято множество фильмов.
"Я в нее влюбился. Я настолько сильно ее любил, что не мог прожить без нее и 10 минут. И тогда я решил ее украсть", - признался певец годы спустя.
Пока близкие разыскивали Светлану, Витас развлекался с девочкой в Москве. В итоге она все-таки уведомила семью о своих приключениях, так что в конечном счете эта история завершилась свадьбой.
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Ранее Главред сообщал, что путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, стал резко сдавать и заговорил о личных проблемах.
Ранее также в террористической России сообщили о смерти популярной актрисы, которая прославилась благодаря роли в фильме "Место встречи изменить нельзя" - Натальи Даниловой.
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О персоне: Витас
Певец Витас - российский эстрадный певец, автор песен, актёр. Получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Наиболее известные песни в его исполнении - "Опера № 2" и "Седьмой элемент".
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