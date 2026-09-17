Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

Певец Витас встретил девочку на концерте и якобы влюбился в нее.

https://stars.glavred.info/rossiyskiy-pevec-ukral-rebenka-taykom-vyvez-ot-roditeley-i-spal-s-ney-v-moskve-10797323.html Ссылка скопирована

Витас украл девочку ради своих утех / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Кратко:

Что сделал певец

Кого он украл для своих утех

В террористической России романтизируют отношения российского певца Витаса с ребенком, девочкой 15 лет.

Как пишут российские пропагандисты, он украл девочку и забрал ее в Москву. По словам артиста, его настигла та самая любовь с первого взгляда, о которой написано бесчисленное количество книг и снято множество фильмов.

видео дня

Витас со своей женой Светланой / Фото ЭГ

"Я в нее влюбился. Я настолько сильно ее любил, что не мог прожить без нее и 10 минут. И тогда я решил ее украсть", - признался певец годы спустя.

Пока близкие разыскивали Светлану, Витас развлекался с девочкой в Москве. В итоге она все-таки уведомила семью о своих приключениях, так что в конечном счете эта история завершилась свадьбой.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, стал резко сдавать и заговорил о личных проблемах.

Ранее также в террористической России сообщили о смерти популярной актрисы, которая прославилась благодаря роли в фильме "Место встречи изменить нельзя" - Натальи Даниловой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Витас Певец Витас - российский эстрадный певец, автор песен, актёр. Получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Наиболее известные песни в его исполнении - "Опера № 2" и "Седьмой элемент".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред