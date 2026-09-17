Дантес попал в ДТП на своем люксовом авто и показал последствия

Украинский певец показал последствия аварии.

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Дантес попал в ДТП / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Что стало причиной аварии с участием Владимира Дантеса

В каком состоянии находятся участники ДТП и автомобили

Популярный украинский исполнитель Владимир Дантес попал в дорожно-транспортное происшествие. Кадрами с места событий артист поделился в Instagram, показав два столкнувшихся автомобиля - свой BMW и Chevrolet Aveo.

На машине другого водителя видна вмятина на бампере возле номерного знака, в то время как иномарка певца визуально осталась без заметных повреждений. Причины аварии и имя виновника Дантес уточнять не стал. Вскоре артист вышел на связь из салона машины и успокоил поклонников, подчеркнув, что никто не пострадал.

видео дня

Как выглядит машина Дантеса после ДТП / скрин из видео

"Я хочу сказать, что все супер, все хорошо, это достаточно легкое ДТП. Прошу вас, страхуйте тачки, вы будете спокойными, уравновешенными и даже успокаивать того, кто виноват в этом ДТП. И хорошо, что все не повреждены, все живы, только повреждены машины", - поделился Дантес.

Певец с юмором отнесся к инциденту на дороге, отметив прочность своей иномарки, и заверил, что после оформления происшествия сразу отправится по рабочим делам.

Дантес - последствия ДТП / скрин из видео

"И, кстати, не моя (повреждена - прим. ред.)! Спасибо за такую хорошую машину", - добавил исполнитель.

Автомобиль BMW Дантес приобрел в автосалоне в 2025 году. По данным из открытых источников, стоимость такой модели начинается от 3,5 млн гривен.

Видео Владимира Дантеса с места ДТП смотрите тут.

Владимир Дантес / инфографика: Главред

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О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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