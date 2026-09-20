Бедняков трогательно обратился к дочери, ставшей его копией: "Делает меня лучше"

Шоумен поделился снимками своей старшей дочери Ксении.

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Андрей Бедняков обратился к дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Бедняков

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Андрей Бедняков поздравил дочь с днем рождения

Какими видами спорта и хобби увлекается 11-летняя Ксения

Украинский ведущий и шоумен Андрей Бедняков трогательно поздравил свою старшую дочь Ксению с 11-летием. Новые снимки именинницы знаменитость опубликовал в Instagram.

На своей странице артист разместил серию ярких фотографий дочери, показав ее насыщенную жизнь: Ксения активно занимается сноубордингом, скейтбордингом, серфингом, увлекается рыбалкой, проводит время с любимым питомцем и позирует в традиционной украинской вышиванке. В своем поздравлении Бедняков не скрывал глубоких родительских чувств и признался, что дочь делает его лучше с каждым днем.

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Как изменилась дочь Беднякова / фото: instagram.com, Андрей Бедняков

"Ксеня! Ксения! Ксюша! Я люблю тебя настолько сильно, что слово "сильно" слишком слабое для этого. Ты невероятная девушка. Я горжусь тем, что у меня такая дочь. Дочь, я всегда рядом. Я всегда смогу. Я всегда Папа. Я всегда Друг. Я подскажу, помогу, расскажу до последнего заката солнца. И знай: я всегда подниму тебя на руки и подброшу вверх. По крайней мере попытаюсь. Даже когда мне будет 70. А это уже скоро. Люблю тебя, девочка, которая делает меня лучше. Твой мистер Клин", - с любовью и свойственным ему юмором написал ведущий.

Ксения Беднякова - день рождения / фото: instagram.com, Андрей Бедняков

В комментариях под публикацией развернулась волна теплых поздравлений. К ним присоединилась и рэп-исполнительница alyona alyona.

"С Днем рождения", - лаконично написала певица.

Дочь Беднякова активно занимается спортом / фото: instagram.com, Андрей Бедняков

Поклонники ведущего также обратили внимание на внешнее сходство Ксении со знаменитым отцом.

"Копия папа, поздравляю вас"

"Поздравляю с именинницей! Оставайтесь всегда любящим папой и защитой своим деткам"

Андрей Бедняков / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что экс-жена Дмитрия Ступки Полина Логунова официально вышла замуж. Ведущая показала в соцсетях эффектный свадебный образ в облегающем белом платье с декольте, открытыми плечами и высоким разрезом.

Также старший сын Олега Скрипки Роман прокомментировал в Threads слухи о своей службе в ВСУ, деталях контракта и демобилизации после его окончания. Его пост вызвал резонанс и волну поддержки, на которую среди прочих отреагировал волонтер Сергей Притула.

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О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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