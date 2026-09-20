Бедняков трогательно обратился к дочери, ставшей его копией: "Делает меня лучше"

Вы узнаете:
- Андрей Бедняков поздравил дочь с днем рождения
- Какими видами спорта и хобби увлекается 11-летняя Ксения
Украинский ведущий и шоумен Андрей Бедняков трогательно поздравил свою старшую дочь Ксению с 11-летием. Новые снимки именинницы знаменитость опубликовал в Instagram.
На своей странице артист разместил серию ярких фотографий дочери, показав ее насыщенную жизнь: Ксения активно занимается сноубордингом, скейтбордингом, серфингом, увлекается рыбалкой, проводит время с любимым питомцем и позирует в традиционной украинской вышиванке. В своем поздравлении Бедняков не скрывал глубоких родительских чувств и признался, что дочь делает его лучше с каждым днем.
"Ксеня! Ксения! Ксюша! Я люблю тебя настолько сильно, что слово "сильно" слишком слабое для этого. Ты невероятная девушка. Я горжусь тем, что у меня такая дочь. Дочь, я всегда рядом. Я всегда смогу. Я всегда Папа. Я всегда Друг. Я подскажу, помогу, расскажу до последнего заката солнца. И знай: я всегда подниму тебя на руки и подброшу вверх. По крайней мере попытаюсь. Даже когда мне будет 70. А это уже скоро. Люблю тебя, девочка, которая делает меня лучше. Твой мистер Клин", - с любовью и свойственным ему юмором написал ведущий.
В комментариях под публикацией развернулась волна теплых поздравлений. К ним присоединилась и рэп-исполнительница alyona alyona.
"С Днем рождения", - лаконично написала певица.
Поклонники ведущего также обратили внимание на внешнее сходство Ксении со знаменитым отцом.
"Копия папа, поздравляю вас"
"Поздравляю с именинницей! Оставайтесь всегда любящим папой и защитой своим деткам"
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что экс-жена Дмитрия Ступки Полина Логунова официально вышла замуж. Ведущая показала в соцсетях эффектный свадебный образ в облегающем белом платье с декольте, открытыми плечами и высоким разрезом.
Также старший сын Олега Скрипки Роман прокомментировал в Threads слухи о своей службе в ВСУ, деталях контракта и демобилизации после его окончания. Его пост вызвал резонанс и волну поддержки, на которую среди прочих отреагировал волонтер Сергей Притула.
Читайте также:
- "Отец до последнего не знал": сын Скрипки рассказал о службе в боевой бригаде
- Экс-продюсер Лорак цинично высказался по поводу войны: "Удачи"
- Известный актер рассказал о диагнозе, который изменил его планы на семью
О персоне: Андрей Бедняков
Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред