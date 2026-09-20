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Экс-жена Дмитрия Ступки вышла замуж за жениха-американца - детали

Кристина Трохимчук
20 сентября 2026, 13:33обновлено 20 сентября, 14:13
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Блогерша поделилась свадебными кадрами со своим избранником Джорджем.
Полина Логунова вышла замуж
Полина Логунова вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Полина Логунова

Вы узнаете:

  • За кого бывшая жена Дмитрия Ступки вышла замуж
  • В каком наряде Полина Логунова появилась на свадьбе

Бывшая жена украинского актера Дмитрия Ступки, блогерша и ведущая Полина Логунова, официально вышла замуж. Счастливыми кадрами в свадебном платье и пышной фате она поделилась на своей странице в Instagram.

Для праздничного дня Логунова выбрала эффектный и смелый образ. Блогерша предстала в белоснежном облегающем платье с глубоким декольте, открытыми плечами и высоким разрезом от бедра, выгодно подчеркивающим ее фигуру. Наряд дополняли нежная фата с кружевной отделкой по краям, элегантные туфли-лодочки и изящные украшения.

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Полина Логунова в свадебном платье
Полина Логунова в свадебном платье / фото: instagram.com, Полина Логунова

Избранником Полины стал американец по имени Джордж, который сделал ей предложение еще несколько лет назад. На снимках новобрачный позирует в стильном черном костюме, обнимая возлюбленную.

Роман Полины и Джорджа начал активно развиваться вскоре после ее расставания со Ступкой. В свое время Дмитрий утверждал, что именно появление состоятельного американского ухажера стало поводом для разрушения их брака, но жена с ним не согласилась и назвала совсем другую причину - взаимное охлаждение чувств.

Полина Логунова - свадьба
Полина Логунова - свадьба / фото: instagram.com, Полина Логунова

Несмотря на прошлые разногласия и разные взгляды на причины развода, Полина Логунова и Дмитрий Ступка сумели сохранить уважительные отношения. Бывшие супруги продолжают сообща участвовать в воспитании своей общей дочери Богданы.

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Ранее Главред сообщал, что старший сын Олега Скрипки Роман прокомментировал слухи о своей службе. В Threads он рассказал, на каких условиях подписывал контракт с ВСУ и как проходил процесс его демобилизации.

Также бывший гражданский муж Ани Лорак Юрий Фалеса дал понять, что в войне поддерживает сторону РФ. Проработав в Украине около 30 лет, он опубликовал в Instagram ролик в поддержку российского исполнителя, пишущего песни для оккупантов.

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О персоне: Дмитрий Ступка

Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

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