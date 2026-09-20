"Было непросто": украинская певица раскрыла детали операции на голосовых связках

Кратко:
- Наталья Валевская сейчас отдыхает в Болгарии
- Певица после проблем со здоровьем пересмотрела свое отношение к жизни
Украинская певица Наталья Валевская впервые рассказала о недавней операции, из-за которой ей пришлось отменить ближайшие концерты. Артистка перенесла хирургическое вмешательство на голосовых связках и сейчас проходит восстановление.
О состоянии здоровья 45-летняя певица написала в Instagram. Она призналась, что вынужденная пауза в работе далась ей непросто, поскольку сцена занимает важное место в ее жизни.
"За этой улыбкой вы видите лишь один момент моей жизни. А что на самом деле происходит внутри - никто не знает. Недавно я перенесла операцию на голосовых связках. Из-за этого пришлось перенести концерты, и морально это было непросто, ведь сцена - большая часть моей жизни. Но сейчас я прохожу реабилитацию и постепенно восстанавливаю голос", - рассказала Валевская.
Сейчас певица уделяет время восстановлению. В качестве иллюстрации к своему сообщению она опубликовала фотографии с отдыха в Болгарии.
По словам артистки, проблемы со здоровьем заставили ее пересмотреть отношение к жизни и обратить внимание на планы, которые она долго откладывала.
"Этот период заставил меня остановиться и осуществить то, что я откладывала годами. Поэтому я отправилась в путешествие. Цените каждый миг. И, если у вас есть возможность, позволяйте себе то, что откладывали годами. Ведь жизнь - это сейчас", - отметила певица.
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О персоне: Наталья Валевская
Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.
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