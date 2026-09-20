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Рок-песня 1975 года никогда не возглавляла чарты, но попала в список величайших

Виталий Кирсанов
20 сентября 2026, 15:03
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Композиция американской рок-группы Aerosmith "Sweet Emotion", вышедшая в 1975 году, спустя десятилетия получила новое признание.
Рок-песня 1975 года не возглавляла чарты, но попала в список величайших
Рок-песня 1975 года не возглавляла чарты, но попала в список величайших / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • В Billboard Hot 100 "Sweet Emotion" достигла только 36-й позиции
  • Трек стал первым синглом третьего альбома группы "Toys in the Attic"
  • Rolling Stone включил трек в список 500 величайших песен всех времен

Композиция американской рок-группы Aerosmith "Sweet Emotion", вышедшая в 1975 году, спустя десятилетия получила признание как одна из величайших песен в истории музыки. Трек вошел в список 500 лучших песен всех времен по версии Rolling Stone.

При этом на момент выхода композиция не занимала верхних строчек главного американского чарта. В Billboard Hot 100 она достигла только 36-й позиции. Несмотря на это, "Sweet Emotion" со временем стала одной из самых узнаваемых песен Aerosmith, отмечает Parade.

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Трек стал первым синглом третьего студийного альбома группы "Toys in the Attic". Именно эта пластинка стала для Aerosmith важным коммерческим прорывом. Помимо "Sweet Emotion", в нее вошла "Walk This Way", которая впоследствии приобрела огромную популярность, в том числе благодаря версии, записанной Aerosmith вместе с хип-хоп-группой Run-DMC в 1986 году.

Как появилась "Sweet Emotion"

Основой будущей композиции стала басовая партия Тома Хэмилтона. Музыкант принес музыкальную идею на студийные сессии, после чего Стивен Тайлер создал вокальную линию и написал текст.

Во время работы над "Toys in the Attic" продюсер Джек Дуглас предложил музыкантам использовать оставшееся студийное время для развития дополнительных идей. В результате группа довольно быстро довела "Sweet Emotion" до готовой аранжировки.

На содержание песни повлияли и сложные отношения внутри коллектива. Позже Стивен Тайлер рассказывал, что часть текста была связана с его неприязнью к Элиссе Джерет - девушке гитариста Джо Перри.

По словам Тайлера, ее постоянное присутствие создавало напряжение и мешало его общению с Перри. На фоне проблем группы с наркотиками внутренние конфликты только усиливались. Однако музыкант не стал пересказывать ситуацию напрямую, а передал свое раздражение через неоднозначный текст композиции.

Необычное звучание песни

Значительный вклад в характерное звучание "Sweet Emotion" внес Джо Перри. В композиции он использовал вокодер, создавший один из наиболее узнаваемых эффектов трека.

В итоге песня объединила выразительную басовую линию, необычную обработку вокала и многослойную студийную запись. Именно это сочетание стало одной из отличительных черт звучания Aerosmith середины 1970-х.

Успех, который пришел не сразу

"Sweet Emotion" вышла в мае 1975 года и стала первым синглом Aerosmith, попавшим в американский Top 40. Успех композиции помог привлечь дополнительное внимание к группе и способствовал возвращению в чарты ее более ранней песни "Dream On".

В 1976 году "Dream On" получила новый виток популярности и поднялась до шестого места в Billboard Hot 100.

Со временем значение "Sweet Emotion" оказалось гораздо шире ее первоначальных результатов в чартах. В 1993 году Ричард Линклейтер использовал композицию в начале фильма "Под кайфом и в смятении" (Dazed and Confused).

Позднее песня получила еще одно важное признание: Rolling Stone включил ее в список 500 величайших песен всех времен.

Таким образом, "Sweet Emotion" не была главным хитом Billboard в год своего выхода. Однако десятилетия спустя композиция сохранила популярность, стала визитной карточкой Aerosmith и заняла заметное место в истории американского рока.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Aerosmith

Aerosmith - легендарная американская рок-группа, образованная в 1970 году в Бостоне.

Коллектив считается одной из самых коммерчески успешных, влиятельных и знаковых хард-рок-команд в истории музыки, продав более 150 миллионов копий своих альбомов по всему миру.

Музыкантов часто называют "плохими парнями из Бостона" и "святыми динозаврами рок-н-ролла".

Бессменный и самый известный состав включает вокалиста Стивена Тайлера, гитаристов Джо Перри и Брэда Уитфорда, басиста Тома Хэмилтона и барабанщика Джоуи Крамера.

Группа создала уникальный стиль, объединив мощный хард-рок с элементами блюз-рока, глэм-рока и поп-рока.

"Dream On" - одна из первых и самых мощных рок-баллад группы, ставшая их визитной карточкой.

"Crazy" и "Cryin'" - суперхиты 90-х, клипы к которым с участием Алисии Сильверстоун и Лив Тайлер (дочери солиста) постоянно крутили по ТВ.

"I Don't Want to Miss a Thing" - мегапопулярная романтическая баллада, записанная в качестве саундтрека к фантастическому блокбастеру "Армагеддон" (1998).

В 2001 году группа была включена в престижный Зал славы рок-н-ролла, а за свою карьеру они завоевали четыре премии "Грэмми".

В августе 2024 года коллектив официально объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за проблем с голосом у солиста.

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