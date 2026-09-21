"Кого же мы ждем": беременная Федишин поразила пикантными фото

Вы узнаете:
- На каком сроке беременности находится Ирина Федишин
- В каком пикантном образе певица снялась
Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая находится на 32-й неделе беременности, восхитила поклонников кадрами из новой фотосессии. 39-летняя артистка продемонстрировала в Instagram подтянутую фигуру и округлившийся животик.
Для съемки певица выбрала смелый образ: накинула поверх нижнего белья строгий темный пиджак и надела босоножки на высоком каблуке, позируя на высоком барном стуле. Артистка эмоционально описала свое состояние в ожидании скорого пополнения в семье.
"32-я неделя. Это время пролетело невероятно быстро и насыщенно - столько событий, эмоций и особых моментов... А впереди - самая долгожданная встреча. С каждым днем она все ближе, и мы очень ждем. Совсем скоро я поделюсь с вами, кого же мы ждем...", - подписала публикацию звезда.
Ирина Федишин вместе с мужем уже воспитывает двоих сыновей - 15 и 11 лет. Публикация артистки вызвала бурный отклик среди ее коллег и поклонников, которые поспешили оставить комплименты и поделиться своими догадками о поле малыша. В частности, украинская телеведущая Соломия Витвицкая восхитилась внешним видом будущей мамы.
"Красивая", - прокомментировала ведущая.
Поклонники певицы также активно делятся своими предположениями.
"Боже. Думаю, что будет девочка"
"Очень ждем хороших новостей вместе с вами"
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О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
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