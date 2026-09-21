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"Кого же мы ждем": беременная Федишин поразила пикантными фото

Кристина Трохимчук
21 сентября 2026, 09:48
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Известная украинская певица готовится стать мамой в третий раз.
Ирина Федишин беременна
Ирина Федишин беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

Вы узнаете:

  • На каком сроке беременности находится Ирина Федишин
  • В каком пикантном образе певица снялась

Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая находится на 32-й неделе беременности, восхитила поклонников кадрами из новой фотосессии. 39-летняя артистка продемонстрировала в Instagram подтянутую фигуру и округлившийся животик.

Для съемки певица выбрала смелый образ: накинула поверх нижнего белья строгий темный пиджак и надела босоножки на высоком каблуке, позируя на высоком барном стуле. Артистка эмоционально описала свое состояние в ожидании скорого пополнения в семье.

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Ирина Федишин - срок беременности
Ирина Федишин - срок беременности / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"32-я неделя. Это время пролетело невероятно быстро и насыщенно - столько событий, эмоций и особых моментов... А впереди - самая долгожданная встреча. С каждым днем она все ближе, и мы очень ждем. Совсем скоро я поделюсь с вами, кого же мы ждем...", - подписала публикацию звезда.

Ирина Федишин вместе с мужем уже воспитывает двоих сыновей - 15 и 11 лет. Публикация артистки вызвала бурный отклик среди ее коллег и поклонников, которые поспешили оставить комплименты и поделиться своими догадками о поле малыша. В частности, украинская телеведущая Соломия Витвицкая восхитилась внешним видом будущей мамы.

Ирина Федишин показала животик
Ирина Федишин показала животик / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Красивая", - прокомментировала ведущая.

Поклонники певицы также активно делятся своими предположениями.

"Боже. Думаю, что будет девочка"

"Очень ждем хороших новостей вместе с вами"

Ирина Федишин
Ирина Федишин / инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Федишин

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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