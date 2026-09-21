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Полностью поседел: Николас Кейдж изменился до неузнаваемости

Кристина Трохимчук
21 сентября 2026, 10:59
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Голливудский актер удивил поклонников кардинальной сменой имиджа.
Как изменился Николас Кейдж
Как изменился Николас Кейдж / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как изменилась внешность 62-летнего Николаса Кейджа
  • В каком образе он появился на мероприятии в Лос-Анджелесе

Американский актер Николас Кейдж кардинально сменил имидж и появился на красной дорожке с полностью седыми волосами и густой седой бородой. О радикальном преображении актера рассказал Daily Mail.

62-летняя звезда "Призрачного гонщика" вместе с 31-летней женой Рико Шибатой посетил открытие Lucas Museum of Narrative Art в Лос-Анджелесе, где также присутствовали Ким Кардашьян и Кэти Перри.

видео дня
Седой Николас Кейдж на красной дорожке
Седой Николас Кейдж на красной дорожке / скрин из видео

Для светского выхода Кейдж выбрал элегантный синий смокинг с атласными лацканами, белую рубашку, черные брюки и стильные солнцезащитные очки. Его супруга предстала перед фотографами в кремовых брюках, белом топе и светлом пальто с полупрозрачными рукавами.

Поклонники и папарацци с трудом узнали обладателя "Оскара". Вместо привычной темной шевелюры и гладко выбритого лица или аккуратной темной щетины Кейдж продемонстрировал пышные серебристо-седые волосы и густую седую бороду. Актер полностью отказался от окрашивания волос, предпочтя естественную седину, которая придала его привычному эксцентричному образу зрелую мужественность.

Николас Кейдж с женой
Николас Кейдж с женой / скрин из видео

Пара выглядела счастливой и увлеченно позировала фотографам. Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в Японии через общих друзей во время съемок фильма "Узники страны призраков" (2021). В том же 2021 году влюбленные сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Годом позже у супругов родился первый общий ребенок - дочь Огаст.

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О персоне: Николас Кейдж

Николас Кейдж - американский актер, продюсер и режиссер.

Родился 7 января 1964 года в Лос-Анджелесе.

Кейдж является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драме "Покидая Лас-Вегас" (1995), а также известен своим эксцентричным актерским стилем и огромным количеством ярких ролей в Голливуде.

Кейдж невероятно разнопланов - он снимался как в шедеврах авторского кино, так и в культовых боевиках эпохи VHS, а также в экспериментальных хоррорах.

Николас - племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (автора "Крестного отца"). В начале своей карьеры он намеренно взял псевдоним Кейдж (в честь супергероя комиксов Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа), чтобы пробиться самостоятельно и избежать обвинений в кумовстве.

Актер стал абсолютной иконой интернет-культуры. Его гипертрофированная мимика, безумные взгляды и эмоциональные крики в фильмах (например, в "Поцелуе вампира") породили десятки культовых сетевых мемов.

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