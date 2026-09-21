"Хочу свадьбу": Егорова сделала признание про отношения после Кличко

Наталья Егорова заговорила о личной жизни после развода.

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Наталья Егорова рассказала о личной жизни / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Наталья Егорова

Вы узнаете:

Что Наталья Егорова думает о Виталии Кличко

Как складывается личная жизнь Егоровой после развода

Бывшая украинская модель, а ныне тренер по йоге и блогер Наталья Егорова дала откровенное интервью немецкому таблоиду Bild, в котором заговорила о личной жизни после развода с Виталием Кличко. Анонсом материала она поделилась на своей странице в Facebook.

В разговоре с журналистами 52-летняя Егорова с теплотой и глубокой благодарностью вспомнила о своем бывшем муже - мэре Киева Виталии Кличко, подчеркнув, что, несмотря на расставание, они смогли сохранить связь и взаимное уважение.

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"Он – отец моих детей, человек, которого я очень уважаю и с которым прошла долгий путь", - прокомментировала отношения с экс-супругом Наталья.

Наталья Егорова - интервью / фото: facebook.com, Наталья Егорова

Несмотря на прошлое, Егорова призналась, что не закрыла свое сердце для новых отношений и мечтает снова связать себя узами брака. Наталья уточнила, что пока не встретила человека, с которым готова построить крепкую семью, но находится в поиске своей второй половинки.

"Да, я хочу свадьбу. Я хочу иметь обручальное кольцо на пальце. Я хочу снова сказать: "Да". И я хочу стареть не одна... Конечно, я встречалась. Я не святая. Я люблю свою личную жизнь. Я женщина. Но я не сразу представляю каждого мужчину публике", - откровенно заявила экс-модель.

Виталий Кличко и Наталья Егорова / фото: facebook.com, Наталья Егорова

Напомним, что Наталья Егорова и Виталий Кличко объявили о разводе в августе 2022 года после 25 лет брака. До этого пара много лет жила в разных городах: Наталья обустраивала быт в Гамбурге, а Виталий находился в Киеве. Одной из причин расставания супруги называли многолетнее раздельное проживание.

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О персоне: Наталья Егорова Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

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