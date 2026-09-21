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Альбом Nirvana 35 лет назад сместил Джексона с вершины чарта: как "Nevermind" изменил музыку

Виталий Кирсанов
21 сентября 2026, 13:11
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В чарте Billboard 200 от 11 января 1992 года "Nevermind" поднялся на первое место, обойдя альбом Майкла Джексона "Dangerous".
Альбом Nirvana 35 лет назад сместил Джексона с вершины чарта
Альбом Nirvana 35 лет назад сместил Джексона с вершины чарта / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Nirvana

Кратко:

  • Пластинка "Nevermind" вышла в США 24 сентября 1991 года
  • Главным хитом альбома стала песня "Smells Like Teen Spirit"
  • Спустя 35 лет "Nevermind" остается одной из знаковых рок-пластинок

35 лет назад группа Nirvana выпустила альбом "Nevermind", который не только сделал гранж массовым явлением, но и серьезно изменил расстановку сил в музыкальной индустрии, отмечает Parade.

Пластинка вышла в США 24 сентября 1991 года и быстро превратила Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэйва Грола из малоизвестных музыкантов с Тихоокеанского Северо-Запада в мировых рок-звезд.

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Главным хитом альбома стала песня "Smells Like Teen Spirit". Композиция практически не исчезала из радиоэфира и ротации MTV. Не меньшую роль в успехе "Nevermind" сыграли Come as You Are, Lithium и In Bloom.

Однако настоящий исторический поворот произошел несколько месяцев спустя.

Как отмечает Pitchfork, в чарте Billboard 200 от 11 января 1992 года "Nevermind" поднялся на первое место, обойдя альбом Майкла Джексона "Dangerous", который активно продвигался в тот период.

Особенно показательно, что речь шла о продажах за неделю с 23 по 29 декабря 1991 года. Именно тогда после рождественских праздников подростки массово отправлялись в музыкальные магазины, тратя подарочные деньги и сертификаты.

Pitchfork связывает успех Nirvana с растущим влиянием молодой аудитории на музыкальный рынок. Издание отмечает, что группа стала одним из первых крупных коллективов, наглядно продемонстрировавших силу этого явления.

Успех "Nevermind" стал одним из символов начала 1990-х. Альтернативный рок, который прежде находился далеко от центра массовой культуры, за короткое время превратился в одно из главных направлений популярной музыки.

Спустя 35 лет "Nevermind" остается одной из знаковых рок-пластинок своей эпохи, а ее успех считается важным моментом в истории перехода гранжа из андеграунда в мейнстрим.

Курт Кобейн, Курт Кобейн, Инфографика Главред
Курт Кобейн / Инфографика: Главред

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Nirvana

Nirvana - культовая американская рок-группа, которая стала главным символом музыкального стиля гранж и флагманом альтернативного рока в начале 1990-х годов.

Коллектив был основан в 1987 году в городе Абердин, штат Вашингтон.

Группа просуществовала относительно недолго, но навсегда изменила мировую индустрию музыки, превратив андерграундный панк и альтернативу в глобальный мейнстрим.

Участники золотого состава: Курт Кобейн, бас-гитарист Крист Новоселич и барабанщик Дэйв Грол.

История Nirvana трагически оборвалась в 1994 году после смерти её лидера.

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