"Дам показания": звезду сериала "Зимородок" арестовали прямо в аэропорту

Афру Сарачоглу задержали в аэропорту Стамбула сразу после прибытия в страну.

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Афру Сарачоглу задержали в Стамбуле / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Афра Сарачоглу

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Почему Афру Сарачоглу задержали сразу после возвращения из Парижа

Как актриса прокомментировала ордер на свое задержание

Турецкая полиция проводит масштабную антинаркотическую операцию, охватившую сектор шоу-бизнеса. 28-летняя звезда хитового сериала "Зимородок" Афра Сарачоглу была задержана сразу после прибытия на родину, сообщает издание Hürriyet.

Ордер на задержание знаменитости был выдан, когда она находилась во Франции. Актрису взяли под стражу прямо в здании аэропорта Стамбула сразу после приземления ее рейса из Парижа. Теперь девушке предстоит пройти процедуру медицинского освидетельствования и сдать необходимые анализы.

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Афра Сарачоглу - Зимородок / фото: instagram.com, Афра Сарачоглу

Узнав о пристальном внимании правоохранительных органов из прессы, актриса решила не скрываться и заранее сделала официальное заявление.

"Я узнала о появившейся сегодня в прессе новости, в которой упоминалось мое имя наряду со многими моими коллегами, находясь за границей. В настоящее время меня нет в Турции из-за заранее запланированной деловой поездки. Для того чтобы восторжествовала справедливость и процесс прошел максимально корректно, я как можно скорее вернусь в свою страну и дам показания в полном сотрудничестве с нашими судебными органами. Я спокойна и полностью уверена, что все прояснится", - заверила поклонников Афра.

Афра Сарачоглу - фильмы и сериалы / фото: instagram.com, Афра Сарачоглу

Примечательно, что это далеко не первый случай задержания известных артистов в рамках данного расследования, которое длится уже около года. Прошлой весной аналогичные процедуры проходила звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел, которую также задержали по прилете из-за границы. После прохождения экспертизы и сотрудничества со следствием все обвинения с Ханде были полностью сняты.

Также в списке фигурантов и уже задержанных для дачи показаний числятся Арас Булут Ийнемли ("Великолепный век"), Мелис Сезен ("Запятнанная любовь"), Мелиса Шенолсун ("Любовь напрокат"), экс-футболист Хасан Шаш и дизайнер Ешим Ешильчимен.

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О персоне: Афра Сарачоглу Афра Сарачоглу - турецкая актриса, родившаяся 2 декабря 1997 года, сообщает Википедия. Она приобрела популярность благодаря ролям Эдже в сериале "Госпожа Фазилет и её дочери", Хаят в "Дети сестёр" и Тюлин Сайги в "Ешильчам". Наибольшее признание и мировую популярность актрисе принесла главная роль Сейран в хитовом турецком сериале "Зимородок".

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