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"Человек-фейк": украинская жена Михайлова публично бросила путиниста

Кристина Трохимчук
21 сентября 2026, 15:55
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Инна Михайлова сделала публичное признание на своей странице в соцсетях.
Стаса Михайлова бросила жена
Стаса Михайлова бросила жена / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Михайлова

Вы узнаете:

  • Что заявила жена Стаса Михайлова
  • Подала ли пара на официальный развод

Супруга 57-летнего российского исполнителя Стаса Михайлова Инна шокировала поклонников резким и эмоциональным заявлением на своей странице в Instagram. Блондинка неожиданно сообщила, что их семья распалась, и резко открестилась от исполнителя.

История отношений пары началась после развода Инны с первым мужем. В 2009 году у нее со Стасом Михайловым родилась дочь Иванна, а в 2011-м влюбленные официально сыграли свадьбу. Годом позже на свет появилась их вторая общая дочь Мария. Несмотря на долгую историю отношений, бывшая "Мисс Кировоград" решительно открестилась от супруга.

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"Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему. Это правда! Мы больше не вместе", - призналась Инна Михайлова, не вдаваясь в подробности произошедшего.

Жена обвинила Стаса Михайлова
Жена обвинила Стаса Михайлова / фото: instagram.com, Инна Михайлова

Позже супруга артиста опубликовала анонс предстоящего концерта Михайлова, прикрепив к афише с его портретом эмодзи в виде клоуна и добавив резкий комментарий.

"Человек - фейк", - подметила Инна.

Первоначально подписчики предположили, что личный аккаунт Михайловой могли взломать хакеры, однако источники из окружения пары утверждают, что в семье действительно произошел серьезный разлад. По их словам, Инна лично опубликовала сторис и в частных беседах подтвердила новость друзьям.

Стас Михайлов расстался с женой
Стас Михайлов расстался с женой / фото: instagram.com, Инна Михайлова

Примечательно, что в августе 2026 года супруги отпраздновали 15-летие совместной жизни, однако Инна впервые публично не поздравила мужа с хрустальной свадьбой. Несмотря на разгоревшийся скандал, сам Стас Михайлов происходящее не комментирует. Официально о подаче документов на развод супруги пока не сообщали.

Стоит отметить, что Стас Михайлов занимает прокремлевскую позицию. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певец публично поддержал действия России и продолжил выступать на мероприятиях, связанных с российскими властями.

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Ранее Главред сообщал, что российские блогеры Игорь Синяк и Сережа Grey Wiese спровоцировали скандал своим выступлением в Берлине. На концерте они спели легендарный хит Софии Ротару "Одна калина" на украинском языке, вызвав волну обсуждений в сети.

Также Наталья Егорова в интервью Bild призналась, что после развода с Виталием Кличко готова к новым отношениям и мечтает снова выйти замуж. Пока 52-летняя блогерша не встретила подходящего человека, но находится в активном поиске.

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О персоне: Стас Михайлов

Станислав Владимирович Михайлов - российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), сообщает Википедия.
В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

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