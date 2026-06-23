Мозговая высказалась про отношения с мужем и трогательно обратилась к нему — детали

Вы узнаете:
- Елена Мозговая обратилась к мужу
- Что она рассказала про их отношения
Известная украинская продюсер Елена Мозговая трогательно поздравила супруга с 43-летием и сделала признание об их отношениях в браке. В своем Instagram знаменитость выложила запись одного из выступлений Дэвида Аксельрода.
Мозговая нежно обратилась к мужу, который сейчас продолжает службу в подразделении Национальной гвардии Украины. После тяжелого ранения и длительной реабилитации, которые пережил Аксельрод, знаменитость подчеркнула важность здоровья в жизни каждого человека.
"С днем рождения, любимый! Здоровья тебе и сил — это, прежде всего, то, чего хочется пожелать в условиях нашей жизни!", — пожелала Елена.
Продюсер решилась на откровения о принципах семейной жизни, которых придерживается в браке с Дэвидом. Елена поделилась, что в основе их взаимоотношений всегда будут любовь и уважение.
"Спасибо Вселенной, что мы встретились в этой жизни! Люблю безусловно, ценю, уважаю всегда!", — подытожила Мозговая.
Елена Мозговая муж — где сейчас
Дэвид Аксельрод сейчас защищает Украину в рядах Нацгвардии. Из-за службы супруги видятся крайне редко, что разрушило их планы на запись совместной песни. Сам Аксельрод сознательно ушел из публичного пространства ради новых жизненных приоритетов, на которые повлияли тяжелое ранение и длительная реабилитация.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями взаимоотношений со своей дочерью. В ходе беседы глава государства подробно объяснил, какими причинами продиктовано решение Александры остаться на родине.
Также Алина Гросу заинтриговала подписчиков, выложив фотоколлаж, на котором можно разглядеть ее загадочного супруга. С помощью этих кадров артистка решила устроить интерактив и узнать у аудитории, на кого больше похож ее маленький сын Марк-Габриэль.
Вас может заинтересовать:
- "Мне страшно": экс-участник Modern Talking оскандалился из-за слов о войне в Украине
- "Довоевались, докрались": путинисты Цыгановы раскритиковали армию РФ
- У певицы Елки нашли недвижимость в Украине: что известно о ее имуществе
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред