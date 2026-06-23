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Мозговая высказалась про отношения с мужем и трогательно обратилась к нему — детали

Кристина Трохимчук
23 июня 2026, 10:04обновлено 23 июня, 11:05
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Дэвид Аксельрод отпраздновал свой 43-й день рождения.
Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод
Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дэвид Аксельрод

Вы узнаете:

  • Елена Мозговая обратилась к мужу
  • Что она рассказала про их отношения

Известная украинская продюсер Елена Мозговая трогательно поздравила супруга с 43-летием и сделала признание об их отношениях в браке. В своем Instagram знаменитость выложила запись одного из выступлений Дэвида Аксельрода.

Мозговая нежно обратилась к мужу, который сейчас продолжает службу в подразделении Национальной гвардии Украины. После тяжелого ранения и длительной реабилитации, которые пережил Аксельрод, знаменитость подчеркнула важность здоровья в жизни каждого человека.

видео дня
Как выглядит Дэвид Аксельрод сейчас
Как выглядит Дэвид Аксельрод сейчас / скрин из видео

"С днем рождения, любимый! Здоровья тебе и сил — это, прежде всего, то, чего хочется пожелать в условиях нашей жизни!", — пожелала Елена.

Продюсер решилась на откровения о принципах семейной жизни, которых придерживается в браке с Дэвидом. Елена поделилась, что в основе их взаимоотношений всегда будут любовь и уважение.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод с дочерью
Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод с дочерью / instagram.com/david__axelrod

"Спасибо Вселенной, что мы встретились в этой жизни! Люблю безусловно, ценю, уважаю всегда!", — подытожила Мозговая.

Елена Мозговая муж — где сейчас

Дэвид Аксельрод сейчас защищает Украину в рядах Нацгвардии. Из-за службы супруги видятся крайне редко, что разрушило их планы на запись совместной песни. Сам Аксельрод сознательно ушел из публичного пространства ради новых жизненных приоритетов, на которые повлияли тяжелое ранение и длительная реабилитация.

Олена Мозгова
Олена Мозгова / інфографіка: Главред
Елена Мозговая
Елена Мозговая / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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