"На кого похож": Гросу впервые показала лицо мужа и сыночка-копию

Артистка впервые показала поклонникам фотографию своего возлюбленного.

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Как выглядит муж Алины Гросу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Как выглядел муж Алины Гросу в детстве

На кого похож сын певицы

Известная украинская певица Алина Гросу решила немного приоткрыть завесу тайны и опубликовала в Instagram коллаж из фотографий, среди которых был и снимок ее загадочного мужа. Артистка решила выяснить, на кого похож ее сын Марк-Габриэль.

Разглядеть супруга Гросу во всей красе поклонникам так и не удалось — для сравнения исполнительница подобрала фотографии себя и возлюбленного в детстве. Несмотря на это, фанаты были рады полюбоваться лицами красивой семьи.

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Сын и муж Алины Гросу / фото: instagram.com, Алина Гросу

"Ну что, на кого похоже наше солнышко? 100% папа, есть ли что-нибудь мамино?" — спросила Алина.

Поклонники сразу принялись разбирать черты артистки и ее супруга на фотографиях. Многие комментаторы согласились, что малыш буквально скопировал внешность отца. Но Алину сразу предупредили — ребенок может быстро меняться с возрастом, поэтому маминых черт еще прибавится.

Алина Гросу - сын Марк-Габриэль / фото: threads.com, Алина Гросу

"Пока папа, но все может измениться. Здоровья вам"

"Весь в папу"

"Он еще будет меняться, 100%. Но то, что он невероятно красивый мальчик, — это факт! И в маму, и в папу"

Кто муж Алины Гросу

В марте прошлого года Алина Гросу во второй раз вышла замуж, однако до сих пор скрывает личность своего избранника. В сети давно ходят слухи, что новым супругом певицы стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до начала полномасштабной войны. До этого артистка уже состояла в недолгом браке с бизнесменом из РФ.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что британская королевская семья отметила День отца, поделившись трогательными семейными кадрами. В честь праздника в сети появились свежие снимки принцев Уильяма и Гарри вместе с их заметно подросшими детьми.

Также Елена Тополя решилась на новые откровения о причинах расставания с музыкантом Тарасом Тополей. В своем признании экс-супруга намекнула, что долгие годы находилась под влиянием своего избранника и попросту растворилась в семейной жизни и заботах.

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О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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