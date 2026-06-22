"На кого похож": Гросу впервые показала лицо мужа и сыночка-копию

Вы узнаете:
- Как выглядел муж Алины Гросу в детстве
- На кого похож сын певицы
Известная украинская певица Алина Гросу решила немного приоткрыть завесу тайны и опубликовала в Instagram коллаж из фотографий, среди которых был и снимок ее загадочного мужа. Артистка решила выяснить, на кого похож ее сын Марк-Габриэль.
Разглядеть супруга Гросу во всей красе поклонникам так и не удалось — для сравнения исполнительница подобрала фотографии себя и возлюбленного в детстве. Несмотря на это, фанаты были рады полюбоваться лицами красивой семьи.
"Ну что, на кого похоже наше солнышко? 100% папа, есть ли что-нибудь мамино?" — спросила Алина.
Поклонники сразу принялись разбирать черты артистки и ее супруга на фотографиях. Многие комментаторы согласились, что малыш буквально скопировал внешность отца. Но Алину сразу предупредили — ребенок может быстро меняться с возрастом, поэтому маминых черт еще прибавится.
"Пока папа, но все может измениться. Здоровья вам"
"Весь в папу"
"Он еще будет меняться, 100%. Но то, что он невероятно красивый мальчик, — это факт! И в маму, и в папу"
Кто муж Алины Гросу
В марте прошлого года Алина Гросу во второй раз вышла замуж, однако до сих пор скрывает личность своего избранника. В сети давно ходят слухи, что новым супругом певицы стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до начала полномасштабной войны. До этого артистка уже состояла в недолгом браке с бизнесменом из РФ.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что британская королевская семья отметила День отца, поделившись трогательными семейными кадрами. В честь праздника в сети появились свежие снимки принцев Уильяма и Гарри вместе с их заметно подросшими детьми.
Также Елена Тополя решилась на новые откровения о причинах расставания с музыкантом Тарасом Тополей. В своем признании экс-супруга намекнула, что долгие годы находилась под влиянием своего избранника и попросту растворилась в семейной жизни и заботах.
Вас может заинтересовать:
- "Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье
- "Свет победит": Сергей Притула покрестил сына в особом месте
- "Не позволяла себе": Тополя решилась на откровения о браке с известным певцом
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред