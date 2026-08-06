Известный украинский актер рассказал, сколько можно заработать на съемках

По словам артиста, размер гонорара за один съемочный день зависит сразу от нескольких факторов.

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Павел Текучев не стал раскрывать собственные доходы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

Кратко:

Актер не стал раскрывать собственные доходы

В среднем актеры могут заработать до 500-700 долларов за смену

Украинский актер театра и кино Павел Текучев, известный по фильмам "Коп из прошлого" и "Когда ты выйдешь замуж?", откровенно высказался о заработках в отечественной киноиндустрии.

По словам артиста, размер гонорара за один съемочный день зависит сразу от нескольких факторов. Важную роль играют не только профессионализм и актерское мастерство, но и уровень узнаваемости, удачное стечение обстоятельств, а также способность привлечь внимание зрителей. Как отметил Текучев, продюсеры нередко учитывают медийность исполнителя при выборе актеров.

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В эфире проекта "Утренний кофе" актер не стал раскрывать собственные доходы, однако рассказал, на какие суммы могут рассчитывать его коллеги.

"В среднем актеры в театре или кино могут заработать до 500-700 долларов за смену – это уже верхний уровень. Очень мало актеров зарабатывают такие деньги, а выше этой планки – вообще единицы", – поделился Павел Текучев.

Павел Текучев начал актерскую карьеру в 2017 году. Сначала он присоединился к труппе Национального академического театра имени Леси Украинки, где исполнял различные роли, а затем начал сниматься в кино. Наибольшую известность ему принесли фильмы режиссера Алексея Комаровского "Когда ты выйдешь замуж?" и "Когда ты разведешься?".

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О персоне: Павел Текучев Павел Текучев родился в 1996 году.Актерское мастерство изучал в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.С 2017 года актер состоит в труппе Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки.

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