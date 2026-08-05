"На нас охотятся": звезда "Мастер Шеф" поделилась фото в слезах из-за РФ

Лиза Глинская показала себя в ночь очередного российского террора.

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Елизавета Глинская перенесла ужасную ночь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елизавета Глинская

Кратко:

О чем заговорила Глинская

Что с ней случилось

Украинская известная кулинарная блогерша Елизавета Глинская, которая относительно недавно стала мамой двойняшек, поделилась сильным фото после ночи обстрела Россией.

На своей странице в Instagram, знаменитость выложила изображение в слезах.

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По словам Глинской, в ночь обстрела террористической Россией Украины, она написала, что у нее появилось чувство, будто идет охота на людей.

Лиза Глинская поделилась своими чувствами / Скриншот

"Сегодня у нас появилось чувство, что на нас охотятся. Чувство, что дом из картона, трясет. Вокруг все горит. ПВО сбивает шахеды, автоматная очередь, взрывы. Сегодня моя психика не выдерживает", - написала она.

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения.

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Ранее Главред сообщал, что предательница Украины и певица Любовь Успенскаяпострадала из-за украинских беспилотников, которые летают над террористической Россией, осталась без концертов.

Ранее также возлюбленная Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, публично высказалась после волны критики в соцсетях. Поводом стали фотографии в бикини, опубликованные во время отдыха.

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О персоне: Лиза Глинская Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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