"На нас охотятся": звезда "Мастер Шеф" поделилась фото в слезах из-за РФ

Кратко:
- О чем заговорила Глинская
- Что с ней случилось
Украинская известная кулинарная блогерша Елизавета Глинская, которая относительно недавно стала мамой двойняшек, поделилась сильным фото после ночи обстрела Россией.
На своей странице в Instagram, знаменитость выложила изображение в слезах.
По словам Глинской, в ночь обстрела террористической Россией Украины, она написала, что у нее появилось чувство, будто идет охота на людей.
"Сегодня у нас появилось чувство, что на нас охотятся. Чувство, что дом из картона, трясет. Вокруг все горит. ПВО сбивает шахеды, автоматная очередь, взрывы. Сегодня моя психика не выдерживает", - написала она.
В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения.
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Ранее Главред сообщал, что предательница Украины и певица Любовь Успенскаяпострадала из-за украинских беспилотников, которые летают над террористической Россией, осталась без концертов.
Ранее также возлюбленная Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, публично высказалась после волны критики в соцсетях. Поводом стали фотографии в бикини, опубликованные во время отдыха.
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О персоне: Лиза Глинская
Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.
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