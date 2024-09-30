Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская призналась, где находится сейчас

Глинская ответила, какой город считает своим домом.

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Елизавета Глинская новости - где сейчас Лиза Глинская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Украинская кондитер и звезда шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская на днях отпраздновала День рождения. Она опубликовала в своем блоге в Instagram свежее фото из чувственной фотосессии и подчеркнула, что совершенно не ощущает свой новый возраст.

Также Глинская призналась, впервые за долгое время, где она находится сейчас. Она отметила, что об этом ее регулярно спрашивают в социальных сетях.

Елизавета сообщила, что она была и остается в Украине. Сейчас она живет в Киеве, который уже давно стал для нее родным.

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"Я продолжаю жизнь там, где хочу, дома. Находя капли счастья в каждом из прожитых мною дней. Многие до сих пор спрашивают, где я? Я там, где мое сердце, где мои корни и моя любовь, в родном Киеве!" - говорит Лиза Глинская.

Елизавета Глинская новости - где сейчас Лиза Глинская / instagram.com/lizaglinskaya

Кто такая Лиза Глинская? Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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