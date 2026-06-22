Кратко:
- Право собственности на участок Елка оформила в июне 2013 года
- На территории участка до сих пор отсутствуют какие-либо постройки
Уроженка Ужгорода, певица Елизавета Иванцив, известная под сценическим псевдонимом Елка, которая с 24 февраля 2022 года молчит о войне, по-прежнему владеет недвижимостью на территории Украины. Соответствующая информация содержится в государственных реестрах, сообщает Oboz.ua.
По данным издания, в собственности артистки находится земельный участок площадью 0,25 гектара в селе Ольшинки Закарпатской области. Земля предназначена для строительства и обслуживания жилого дома, а также хозяйственных сооружений.
Право собственности на участок Елка оформила еще в июне 2013 года. Согласно открытым данным, оно остается действующим и сегодня.
Журналисты отмечают, что на территории участка до сих пор отсутствуют какие-либо постройки - земля остается незастроенной. При этом владелец недвижимости обязан уплачивать предусмотренные законом налоги независимо от того, используется участок или нет.
Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде, однако музыкальную карьеру построила в России, где получила широкую известность. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певица не делала публичных заявлений относительно войны и продолжила свою деятельность на российской сцене.
Ранее в СМИ также появилась информация о том, что артистка получила российское гражданство. Официальных комментариев по этому поводу певица не давала.
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Ранее Главред сообщал, российская певица Вика Цыганова и ее супруг, продюсер и поэт Вадим Цыганов, которые поддержали нападение РФ на Украину, выступили с неожиданно резкими заявлениями в адрес российских военных и властей после недавних атак на временно оккупированный Крым.
Немецкий музыкант и бывший участник легендарного дуэта Modern Talking Дитер Болен высказался о войне России против Украины, заявив, что возможная победа Киева над Москвой может привести к глобальной эскалации.
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О персоне: певица Елка
Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ.
Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну.
Она молчит о военном вторжении России в Украину.
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