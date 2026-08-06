"Я все еще верю в людей": Джамала призвала мир помочь Украине во время войны

По словам исполнительницы, с каждым новым обстрелом украинцам становится все тяжелее сохранять спокойствие и надежду.

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Джамала призвала мир помочь Украине во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Кратко:

Певица тяжело пережила ночь атаки из-за своего младшего сына

Российские атаки несут смерть, разрушения и страдания

Украинская певица, победительница международного конкурса "Евровидение-2016" Джамала выступила с эмоциональным обращением к мировому сообществу после очередной российской атаки на Киев.

В своем Instagram артистка опубликовала фотографии детей, укрывающихся в убежище, а также последствия пожаров в Киеве и области, возникших после ночного удара российских войск 5 августа.

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Певица призналась, что особенно тяжело пережила ночь атаки из-за своего младшего сына.

"Прошлой ночью, во время атаки, мой самый маленький ребенок (2,4 года) так крепко держался за меня. С каждым прикосновением мое сердце болело. Я постоянно думала о фразе: "Мир закрыл свои двери". В такие утра действительно чувствуется, будто мир закрыл перед нами свои двери, отказываясь видеть нас, отказываясь слышать нас. Я, наверное, одна из последних мечтательниц. Я все еще верю в доброту. Я все еще верю в людей. Я искренне хочу сделать что-то большее, что-то доброе", – написала певица.

По словам исполнительницы, с каждым новым обстрелом украинцам становится все тяжелее сохранять спокойствие и надежду. Она подчеркнула, что российские атаки несут смерть, разрушения и страдания, уничтожая не только мирных жителей, но и культурное наследие страны.

"Перед лицом баллистических ракет, беспилотников, ракет и любого другого оружия трудно оставаться храбрым. После их удара остаются только смерть, боль и страдания. Враг продолжает уничтожать наше культурное наследие, церкви, музеи, библиотеки, железнодорожные станции и поезда. Пожалуйста, не переставайте поддерживать Украину! Вы нам нужны сейчас как никогда", – добавила она.

Джамала призвала мир помочь Украине во время войны / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя - Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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