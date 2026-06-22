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"Довоевались, докрались": путинисты Цыгановы раскритиковали армию РФ

Виталий Кирсанов
22 июня 2026, 20:41обновлено 22 июня, 21:43
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Вадим Цыганов заявил, что ситуация на полуострове вызывает серьезные вопросы к организации обороны и работе систем РЭБ.
Путинисты Цыгановы раскритиковали армию РФ
Путинисты Цыгановы раскритиковали армию РФ / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Что сказали Цыгановы:

  • Крым заблокирован в энергетическом плане
  • Россиянам следует готовиться к непростому периоду

Российская певица Вика Цыганова и ее супруг, продюсер и поэт Вадим Цыганов, которые поддержали нападение РФ на Украину, выступили с неожиданно резкими заявлениями в адрес российских военных и властей после недавних атак на временно оккупированный Крым. Соответствующее обращение было опубликовано в Telegram-канале певицы.

В своем комментарии Вадим Цыганов заявил, что ситуация на полуострове вызывает серьезные вопросы к организации обороны и работе систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, проблемы в этой сфере накапливались длительное время и теперь становятся все более заметными.

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"Мы предупреждали, говорили, что точка невозврата уже пройдена. Крым заблокирован в энергетическом плане. Мы понимаем, что довоевались, докрались. Всем, что связано с РЭБ у нас руководил унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Мы, конечно, исправимся и побеж... победим с Божьей помощью", - отметил он.

Также Цыганов заявил, что россиянам следует готовиться к непростому периоду, поскольку реальные проблемы становятся все более очевидными. При этом он выразил мнение, что официальные отчеты не всегда отражают реальное положение дел.

Кроме того, продюсер вновь повторил распространенный среди российских пропагандистов тезис о том, что Россия якобы еще не использовала весь свой военный потенциал в войне против Украины.

В соцсети Threads высмеяли жалобы Цыгановых.

"Даже парочка триединых демонов ноет и дает грустную аналитику. Спойлер: все пропало, Крым в блокаде, мы еще не начинали, – отреагировали в сети. – Это все, до свидания".

"Выправимся и побежим – хорошо было сказано. Не нужно было исправлять", – обратили внимание на оговору мужа артистки пользователи сети.

Примечательно, что ранее супруги Цыгановы неоднократно публично поддерживали полномасштабное вторжение России в Украину и выступали с заявлениями в поддержку так называемой "СВО".

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Ранее Главред сообщал, что муж артистки-предательницы Регины Тодоренко неожиданно заговорил о реальном отношении российского бомонда к его супруге. Певец откровенно признался, что их союз до сих пор категорически не принимается близким окружением и коллегами.

Немецкий музыкант и бывший участник легендарного дуэта Modern Talking Дитер Болен высказался о войне России против Украины, заявив, что возможная победа Киева над Москвой может привести к глобальной эскалации.

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О персоне: Вика Цыганова

Вика Цыганова (настоящее имя - Виктория Цыганова, в девичестве Жукова) - советская и российская певица, актриса и композитор, получившая наибольшую известность как исполнительница в жанре русского шансона и эстрадной песни.

Родилась 28 октября 1963 года в Хабаровске.

Окончила Дальневосточный институт искусств по специальности "Актриса театра и кино". Работала в нескольких театрах.

Начинала карьеру в 1988 году как солистка группы "Море". Сольную карьеру запустила в 1990 году в сотрудничестве с композитором Юрием Прялкиным и своим мужем, поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым.

Вика Цыганова и ее муж Вадим известны своей активной поддержкой путинского режима и войны России против Украины. Певица неоднократно выступала на оккупированных украинских территориях (в Крыму и на Донбассе), за что внесена в базу сайта "Миротворец" и находится под международными санкциями.

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