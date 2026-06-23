На спорте: Зеленская решилась на неожиданный образ для официального выхода

Вы узнаете:
- Какой наряд выбрала Елена Зеленская для официального выхода
- Секрет стильного образа первой леди
Супруга президента Украины Елена Зеленская удивила появлением на официальном мероприятии в необычном для себя образе. Фотографии появились в официальном Telegram-канале первой леди.
Зеленская вместе с американским меценатом Говардом Баффетом посетила киевский спортивный комплекс LOKO CHOKOlivka. Благотворительный фонд господина Баффета помог создать здесь современное безбарьерное пространство, предназначенное для тренировок и соревнований. Благодаря поддержке мецената на новой площадке теперь могут заниматься не только дети, но и ветераны, в том числе пользователи кресел колесных.
Для посещения спортивного комплекса первая леди решилась на смелый эксперимент со стилем. Она отказалась от привычного образа, который обычно состоит из строгого костюма и обуви на каблуках. Вместо этого Елена появилась в кэжуал-наряде, в котором отлично сочетались футболка и элегантный блейзер с широкими джинсами и белыми кедами. Благодаря тому, что образ, за исключением обуви, был выдержан в монохромной синей гамме, спортивный шик выглядел особенно элегантно и уместно.
Елена Зеленская поблагодарила меценатов, которые присоединяются к благотворительным инициативам, преобразующим украинские общественные пространства во время войны и делающим их инклюзивными.
"Благодарна Говарду Баффетту за разительные изменения этих островков здоровья, системную поддержку Украины и проекты, которые помогают нашим общинам развиваться даже во время войны", — высказалась первая леди.
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О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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