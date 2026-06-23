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На спорте: Зеленская решилась на неожиданный образ для официального выхода

Кристина Трохимчук
23 июня 2026, 17:43
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Елена Зеленская посетила спортивную площадку в стильном кэжуал-образе.
Елена Зеленская
Елена Зеленская - новый образ / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Вы узнаете:

  • Какой наряд выбрала Елена Зеленская для официального выхода
  • Секрет стильного образа первой леди

Супруга президента Украины Елена Зеленская удивила появлением на официальном мероприятии в необычном для себя образе. Фотографии появились в официальном Telegram-канале первой леди.

Зеленская вместе с американским меценатом Говардом Баффетом посетила киевский спортивный комплекс LOKO CHOKOlivka. Благотворительный фонд господина Баффета помог создать здесь современное безбарьерное пространство, предназначенное для тренировок и соревнований. Благодаря поддержке мецената на новой площадке теперь могут заниматься не только дети, но и ветераны, в том числе пользователи кресел колесных.

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Елена Зеленская в джинсах и кедах
Елена Зеленская в джинсах и кедах / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Для посещения спортивного комплекса первая леди решилась на смелый эксперимент со стилем. Она отказалась от привычного образа, который обычно состоит из строгого костюма и обуви на каблуках. Вместо этого Елена появилась в кэжуал-наряде, в котором отлично сочетались футболка и элегантный блейзер с широкими джинсами и белыми кедами. Благодаря тому, что образ, за исключением обуви, был выдержан в монохромной синей гамме, спортивный шик выглядел особенно элегантно и уместно.

Стиль Елены Зеленской
Стиль Елены Зеленской / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Елена Зеленская поблагодарила меценатов, которые присоединяются к благотворительным инициативам, преобразующим украинские общественные пространства во время войны и делающим их инклюзивными.

Елена Зеленская на официальном мероприятии
Елена Зеленская на официальном мероприятии / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"Благодарна Говарду Баффетту за разительные изменения этих островков здоровья, системную поддержку Украины и проекты, которые помогают нашим общинам развиваться даже во время войны", — высказалась первая леди.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред
Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

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О персоне: Елена Зеленская

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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