"Выставляет злодеем": Питт в отчаянии сделал заявление про отношения с Джоли

Актер считает, что бывшая супруга отрезала его от детей.

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Брэд Питт и Анджелина Джоли - дети / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Брэд Питт не посетил выпускной дочери

Почему актер обвиняет Анджелину Джоли

Популярный голливудский актер Брэд Питт не посетил выпускной приемной дочери Захары в престижном колледже Спелман. Как сообщает издание Radar Online, знаменитость попытался оправдаться и обвинил в случившемся бывшую супругу Анджелину Джоли.

Инсайдеры считают, что именно актриса начала скрывать от Брэда информацию о детях. Из-за того, что отцу Захары не сообщили о мероприятии, он просто не смог посетить выпускной.

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Брэд Питт - скандал с Анджелиной Джоли / ua.depositphotos.com

"Брэд очень расстроен. Он говорит, что его просто отстранили от процесса и даже не сообщили, когда именно состоится выпускной", — сообщили в окружении Питта.

Но существует и другая сторона вопроса. Актриса считает, что ее бывший супруг должен сам проявлять инициативу и интересоваться жизнью детей без напоминаний.

"Анджелина же в ответ выставляет его злодеем за то, что он не проявил инициативы. Она говорит, что он должен был сам знать, что это ее выпускной год, и приложить усилия, чтобы приехать", — утверждает источник.

Анджелина Джоли - развод с Брэдом Питтом / ua.depositphotos.com

Инсайдеры считают, что затянувшийся конфликт Джоли и Питта уже негативно сказывается на их детях. Ситуация может обостриться еще сильнее в скором времени, ведь Анджелина планирует покинуть США, как только все дети пары станут совершеннолетними, против чего выступал актер.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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