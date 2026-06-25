Вместе с россиянами: Олег Винник стал персоной нон-грата в Молдове

Олегу Виннику может грозить запрет на въезд в Молдову, наравне с российскими артистами.

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Олег Винник попал в список нежеланных артистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

Что случилось с Олегом Винником

Кто попал с ним в список

Украинский скандальный певец Олег Винник, который уехал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, стал нежеланным гостем с соседней Молдове.

Об этом говорится в заявлении Минкульта Молдовы.

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Молдова опубликовала список артистов, концерты которых власти не рекомендуют проводить на территории страны. В списке - 25 исполнителей, в основном российских. Однако вторым номером в списке оказался украинский певец Олег Винник.

Олег Винник стал в одном списке с россиянами / фото: instagram.com, Олег Винник

Причины такого решения официально не объясняются. В то же время в Министерстве культуры Молдовы предупреждают организаторов: артистам из этого списка могут отказать во въезде в страну.

Сам список носит рекомендательный характер и формально не запрещает проведение концертов. Но похоже, что для некоторых звезд дверь в Молдову может оказаться закрытой.

Список, в который попал Олег Винник / Фото Телеграм, Злива

В список также попали все топовые артисты террористической России, включая Леонида Агутина, группы Руки ВВерх, Баста и другие.

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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