Билык показалась в ярком образе и захотела съесть себя саму

Украинская певица Ирина Билык показала себя в стильном образе.

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Ирина Билык предстала в ярком образе / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Кратко:

Как сейчас выглядит Ирина Билык

Что она надела

Известная украинская певица Ирина Билык похвасталась ярким образом и сделала признание о себе самой.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

видео дня

Ирина Билык выгуляла яркий образ / Фото Instagram/bilyk_iryna

"Сама бы себя съела. И знаете, мне кажется, это очень хорошее чувство для женщины", - написала она.

Ирина Билык выгуляла яркий образ / Фото Instagram/bilyk_iryna

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О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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