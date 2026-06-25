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Билык показалась в ярком образе и захотела съесть себя саму

Алена Кюпели
25 июня 2026, 14:07
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Украинская певица Ирина Билык показала себя в стильном образе.
Ирина Билык
Ирина Билык предстала в ярком образе / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Ирина Билык
  • Что она надела

Известная украинская певица Ирина Билык похвасталась ярким образом и сделала признание о себе самой.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Ирина Билык выгуляла яркий образ
Ирина Билык выгуляла яркий образ / Фото Instagram/bilyk_iryna

"Сама бы себя съела. И знаете, мне кажется, это очень хорошее чувство для женщины", - написала она.

Ирина Билык выгуляла яркий образ
Ирина Билык выгуляла яркий образ / Фото Instagram/bilyk_iryna

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О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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