Билык показалась в ярком образе и захотела съесть себя саму

Кратко:
- Как сейчас выглядит Ирина Билык
- Что она надела
Известная украинская певица Ирина Билык похвасталась ярким образом и сделала признание о себе самой.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Сама бы себя съела. И знаете, мне кажется, это очень хорошее чувство для женщины", - написала она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее также музыкальный продюсер Владимир Бебешко неожиданно поделился тем, что пережил серьезные проблемы со здоровьем.
Ранее также певица-молчунья Анна Седокова, которая молчит о том, что террористическая Россия напала на ее родину - Украину, свалилась со сцены и показала, что поет под фонограмму.
Вас также может заинтересовать:
- Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранных
- "Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицу
- Коляденко показал Ирину Билык и обратился к ней: "Любви желаю"
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред