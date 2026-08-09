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"Путин, сдавайся": американский актер обратился к диктатору после удара РФ по Одессе

Виталий Кирсанов
9 августа 2026, 10:37
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Поводом для заявления артиста стала российская атака на футбольный стадион "Черноморец" в Одессе.
Эштон Кутчер обратился к диктатору после удара РФ по Одессе
Эштон Кутчер обратился к диктатору после удара РФ по Одессе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aplusk

Кратко:

  • Эштон Кутчер резко осудил удар по Одессе
  • Артист известен своей поддержкой Украины

Американский актер Эштон Кутчер публично отреагировал на усиление российских ударов по Украине и обратился непосредственно к российскому диктатору Владимиру Путину.

Поводом для заявления артиста стала российская атака на футбольный стадион "Черноморец" в Одессе. Кутчер резко осудил удар и заявил, что подобные действия могут свидетельствовать либо о некомпетентности российского руководства, либо о его отчаянии.

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"Бомбардировка Владимиром Путиным футбольного стадиона в Одессе свидетельствует об одном из двух: некомпетентности или отчаянии. Путин, ты проигрываешь. Сдавайся!" - написал Кутчер в соцсети Х.

Кутчер известен своей поддержкой Украины. В 2014 году он обручился с актрисой украинского происхождения Милой Кунис, а 4 июля 2015 года пара официально поженилась. У супругов двое детей - 11-летняя дочь Уайетт и 9-летний сын Димитрий.

После начала полномасштабной войны России против Украины Кутчер и Кунис активно выступили в поддержку украинцев. В 2022 году супруги организовали сбор средств и привлекли около 20 миллионов долларов для помощи людям, пострадавшим от войны.

Актеры отдельно поблагодарили более 65 тысяч человек, которые присоединились к сбору. По их словам, совместные усилия не способны решить все проблемы, однако могут помочь многим украинским беженцам пройти через последствия войны с меньшими трудностями.

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О персоне: Эштон Кутчер

Эштон Кутчер - американский актер, продюсер, телеведущий и венчурный инвестор.

Родился 7 февраля 1978 года.

Стал знаменитым благодаря роли Майкла Келсо в ситкоме "Шоу 70-х". Мировую известность ему принесли роли в фильмах "Эффект бабочки", "Где моя тачка, чувак?", "Больше, чем любовь", "Однажды в Вегасе" и роль Стива Джобса в биографической драме "Джобс: Империя соблазна".Т

Был создателем, продюсером и ведущим культового реалити-шоу розыгрышей "Подстава" (Punk'd) на канале MTV.

Является одним из самых успешных инвесторов Голливуда. Через свой фонд A-Grade Investments он на ранних стадиях вкладывал деньги в такие стартапы, как Uber, Airbnb, Skype, Spotify и Pinterest, превратив миллионы долларов в миллиардное состояние.

С 2005 по 2013 год был женат на актрисе Деми Мур. С 2015 года женат на актрисе Миле Кунис, с которой они воспитывают двоих детей. Пара активно поддерживает благотворительные проекты и социальные стартапы.

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