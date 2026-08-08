Развелись 10 лет назад: как живет Бандерас и Мелани Гриффит

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит продолжают хранить теплые отношения.

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Антонио Бандерас сейчас живет в Испании / Коллаж Главред, фото Instagram/antoniobanderas

Кратко:

Когда развелись Бандерас и Гриффит

В каких они сейчас отношениях

Более чем через десять лет после расставания Антонио Бандерас и Мелани Гриффит сохранили теплые и практически семейные отношения. По словам актёра, бывшая жена до сих пор остается для него одним из самых близких людей.

Как сообщает Page Six, Бандерас признается, что их дружба строится на искренности и уважении, которые они сумели сохранить как во время брака, так и после развода. Такой подход помог им не только остаться в хороших отношениях, но и создать комфортную атмосферу для дочери Стеллы и всей семьи.

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Антонио Бандерас продолжает дружить с бывшей/ tsn.ua

Пара познакомилась в 1995 году на съемках фильма "Two Much", вскоре поженилась и прожила вместе почти два десятилетия. В 2014 году они объявили о расставании, а официально развелись в 2015-м.

Несмотря на раздельную жизнь, экс-супруги продолжают регулярно общаться и встречаться. Так, в 2025 году они вместе присутствовали на свадьбе дочери, а весной 2026-го вновь провели время всей семьей в Лос-Анджелесе.

Мелани Гриффит в хороших отношениях с Бандерасом / Фото Instagram/melaniegriffith

Сейчас Бандерас состоит в отношениях с предпринимательницей Николь Кимпел, тогда как Гриффит предпочитает не афишировать личную жизнь. При этом их взаимная поддержка и дружба остаются неизменными, становясь редким примером гармоничных отношений после развода.

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О персоне: Антонио Бандерас Антонио Бандерас (полное имя - Хосе Антонио Домингес Бандера) - актер, кинорежиссер, продюсер и певец, ставший первой испанской звездой, добившейся масштабного признания в Голливуде. Долгое время удерживал статус мирового секс-символа и прославился ролями харизматичных, страстных и мужественных героев. Родился 10 августа 1960 года в Малаге (Испания) в семье полицейского и учительницы. До 15 лет серьезно занимался футболом, но бросил спорт из-за перелома ноги, после чего увлекся театром. В начале 1990-х переехал в США, где поначалу учил роли на слух, не зная английского языка, но быстро стал звездой первой величины. Прославился благодаря харизматичным ролям в культовых фильмах "Отчаянный", "Маска Зорро" и франшизе "Дети шпионов". Стал музой культового испанского режиссера Педро Альмодовара, снявшись в его фильмах ("Лабиринт страстей", "Женщины на грани нервного срыва"). Имеет номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус", а также приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (фильм "Боль и слава"). Около 20 лет состоял в браке с голливудской актрисой Мелани Гриффит, у них есть общая дочь Стелла. В последние годы, перенеся в 2017 году сердечный приступ, актер пересмотрел свои приоритеты. Он вернулся в родную Малагу, где открыл собственный музыкальный театр Teatro del Soho, активно занимается режиссурой, виноделием, ресторанным бизнесом и выпускает именную парфюмерию.

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