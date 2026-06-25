Скандал в Голливуде: известная актриса запретила продавать свое письмо на аукционе

Дженнифер Энистон была шокирована, когда узнала, что её личное послание хотят выставить на благотворительный аукцион.

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Дженнифер Энистон запретила продавать свое письмо Мэттью Перри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jenniferaniston, instagram.com/MattyPerry4

Кратко:

Письмо было написано в конце съёмок сериала "Друзья"

Письмо убрали с аукциона и вернули его владелице

Голливудская актриса Дженнифер Энистон оказалась в центре громкой истории из-за личного письма, которое много лет назад написала своему коллеге и близкому другу Мэттью Перри, пишет Radar Online.

Звезда сериала "Друзья" была шокирована, когда узнала, что её личное послание хотят выставить на благотворительный аукцион среди личных вещей покойного актёра.

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По информации инсайдеров, актриса связалась с распорядителями наследства Перри и настояла на том, чтобы этот лот убрали с торгов.

"Джен была шокирована. Она никогда не могла представить, что что-то, написанное от чистого сердца близкому человеку, будет рассматриваться как предмет коллекционирования. Она твёрдо убеждена, что некоторые вещи не предназначены для публичного потребления", - сообщило источник.

Известно, что письмо было написано в конце съёмок сериала "Друзья", когда проект завершался после десяти сезонов. В нём Энистон говорила о борьбе Перри с зависимостями, благодарила его за дружбу и выражала веру в его будущее.

Несмотря на то, что средства от продажи вещей актёра планировали передать в фонд Matthew Perry Foundation, который помогает людям с зависимостями, Дженнифер не изменила своей позиции. В результате письмо убрали с аукциона и вернули его владелице.

Близкие к актрисе люди отмечают, что её реакция не стала неожиданностью. На протяжении многих лет Энистон была одной из ближайших подруг Мэттью Перри и поддерживала его в самые трудные периоды жизни. Сам актёр неоднократно публично благодарил её за заботу и помощь.

Мэттью Перри скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. После его смерти часть личных вещей решили передать на благотворительный аукцион.

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О персоне: Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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