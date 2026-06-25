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Скандал в Голливуде: известная актриса запретила продавать свое письмо на аукционе

Виталий Кирсанов
25 июня 2026, 15:25
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Дженнифер Энистон была шокирована, когда узнала, что её личное послание хотят выставить на благотворительный аукцион.
Дженнифер Энистон запретила продавать свое письмо Мэттью Перри
Дженнифер Энистон запретила продавать свое письмо Мэттью Перри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jenniferaniston, instagram.com/MattyPerry4

Кратко:

  • Письмо было написано в конце съёмок сериала "Друзья"
  • Письмо убрали с аукциона и вернули его владелице

Голливудская актриса Дженнифер Энистон оказалась в центре громкой истории из-за личного письма, которое много лет назад написала своему коллеге и близкому другу Мэттью Перри, пишет Radar Online.

Звезда сериала "Друзья" была шокирована, когда узнала, что её личное послание хотят выставить на благотворительный аукцион среди личных вещей покойного актёра.

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По информации инсайдеров, актриса связалась с распорядителями наследства Перри и настояла на том, чтобы этот лот убрали с торгов.

"Джен была шокирована. Она никогда не могла представить, что что-то, написанное от чистого сердца близкому человеку, будет рассматриваться как предмет коллекционирования. Она твёрдо убеждена, что некоторые вещи не предназначены для публичного потребления", - сообщило источник.

Известно, что письмо было написано в конце съёмок сериала "Друзья", когда проект завершался после десяти сезонов. В нём Энистон говорила о борьбе Перри с зависимостями, благодарила его за дружбу и выражала веру в его будущее.

Несмотря на то, что средства от продажи вещей актёра планировали передать в фонд Matthew Perry Foundation, который помогает людям с зависимостями, Дженнифер не изменила своей позиции. В результате письмо убрали с аукциона и вернули его владелице.

Близкие к актрисе люди отмечают, что её реакция не стала неожиданностью. На протяжении многих лет Энистон была одной из ближайших подруг Мэттью Перри и поддерживала его в самые трудные периоды жизни. Сам актёр неоднократно публично благодарил её за заботу и помощь.

Мэттью Перри скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. После его смерти часть личных вещей решили передать на благотворительный аукцион.

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О персоне: Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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