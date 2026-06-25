"Это было ужасно": известная украинская певица рассказала о потере ребенка

После победы над онкологией Мика Ньютон решила сделать искусственное оплодотворение.

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Мика Ньютон впервые откровенно рассказала о потере беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton

Кратко:

В 35 лет у Ньютон диагностировали рак яичника

Со временем желанная беременность все же наступила

Украинская певица Мика Ньютон, недавно вернувшаяся на сцену в Киеве после длительного перерыва, поделилась личной историей, о которой раньше почти не говорила. Артистка в интервью призналась, что пережила потерю ребенка после долгих попыток стать матерью.

По словам артистки, она уже много лет мечтает стать мамой. Не секрет, что в 35 лет у нее диагностировали рак яичника. После победы над онкологией Мика решила сделать искусственное оплодотворение. Однако ей понадобилось несколько попыток, на которые женщина потратила около 30 тысяч долларов.

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"Мне так хотелось оставить что-то после себя, что мне было наплевать. Я человек, который всегда ставит перед собой цель. Я всегда добивалась своего. И ребенок – это первое в жизни, что у меня не получилось", – отметила певица.

Мика Ньютон добавила, что со временем желанная беременность все же наступила. Однако впоследствии у неё неожиданно случился выкидыш.

"У меня не просто выкидыш, а как будто рожаешь. Такой боли не было даже после той серьезной операции. Это было ужасно", - говорит она.

Но ещё более ужасным в тот момент, по словам звезды, было поведение медиков, которые попросили "поймать эмбрион".

"Вот тебе баночка, можешь поймать эмбрион, чтобы мы его на тест отправили. Как в этом ужасе я буду его искать? И ты понимаешь, что это твой ребенок в туалете..." – добавила артистка.

К слову, Мика Ньютон уже более 10 лет состоит в браке с американцем Крисом Сааведрой. Именно он помог исполнительнице пережить сложные периоды в жизни.

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