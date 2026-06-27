Победительница Евровидения-2026 была в "черном списке" для LELEKA - что произошло

Еще до скандала с участием Филиппа Киркорова делегация Украины приняла решение избегать общения с DARA.

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Евровидение 2026 - LELEKA и DARA / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA, Евровидение

Вы узнаете:

LELEKA рассказала о контактах с победительницей Евровидения-2026

Почему DARA была в "черном списке" для Украины

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала, почему победительница конкурса DARA оказалась в "черном списке" украинской делегации. Об этом певица сообщила в интервью Radio UA.

По словам LELEKA, ее команда очень ответственно подошла к анализу всех участников на предмет возможных связей со страной-агрессором. На основе собранной информации были сформированы списки артистов, с которыми делегация приняла решение не контактировать. Как оказалось, еще до скандала с якобы участием Филиппа Киркорова в работе над номером болгарской участницы DARA украинцы занесли певицу в "черный список".

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Евровидение 2026 - победительница DARA / фото: instagram.com, Евровидение

"С самого начала у нас были некоторые списки. Конечно, ты не можешь быть уверен по всем причинам, но она у нас была в определенном списке, что нам не стоит входить в контакт. Поэтому мы сознательно избегали контакта. Если где-то след страны-врага присутствует, мы очень сознательно к этому подошли. И просто, чтобы быть застрахованными, мы сознательно этого не делали", — поделилась LELEKA.

LELEKA - выступление на Евровидении 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

Певица подчеркнула, что песня "Bangaranga", которая стала триумфатором Евровидения-2026, была качественно сделана. Тем не менее артистка отказалась комментировать, справедливо ли DARA получила победу на конкурсе.

"Она очень хорошо сделана. Справедливо ли первое место? Ну, есть вопросы", — заявила артистка.

Leleka, Лелека / инфографика: Главред

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