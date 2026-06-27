Роскошные сыновья Бритни Cпирс вышли на подиум

Все взгляды были прикованы к сыновьям Бритни Спирс в центре подиума.

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Бритни Спирс предъявили суровое обвинение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Как выглядят сыновья Бритни Спирс

По какому поводу они вышли на подиум

Джейден Джеймс Федерлайн и Шон Престон Федерлайн — дети Бритни от бывшего мужа Кевина Федерлайна — официально дебютировали в качестве моделей на Неделе моды в Париже, приняв участие в показе мужской коллекции Vetements весна/лето 2027 26 июня.

Как пишет Enews, для этого случая 20-летний Шон надел длинный черный атласный блейзер, украшенный нашивками, в сочетании с рубашкой на пуговицах того же цвета, узким галстуком и широкими джинсами с эффектом потертости.

видео дня

Jayden and Sean Preston Federline, the sons of Britney Spears, walked the Vetements Menswear Spring/Summer 2027 runway during Paris Fashion Week. ?@gettyimages ?@BackgridUSpic.twitter.com/n2Jg2QZ6dE — deuxmoi (@deuxmoiworld) June 27, 2026

Следуя примеру старшего брата, 19-летний Джейден выбрал свой собственный стильный ансамбль, состоящий из белой майки, синих джинсов, коричневого кожаного ремня с большой пряжкой и серебряных цепочек.

Что касается их родителей, то и Кевин, и Бритни позволили сыновьям насладиться всей славой, решив не посещать показ.

Jayden James Federline, hijo de Britney Spears, debutó como modelo junto a su hermano en Paris Fashion Week para la marca Vetements. ? ¿Qué te pareció? ??



Video original por: fashionbombdaily pic.twitter.com/t5Yg0RoBAX — EstiloDF (@EstiloDF) June 27, 2026

И хотя это первый выход сыновей певца, исполнителя хита "Toxic", на подиум, Джейден недавно начал проявлять новый интерес к моде: 13 мая подросток посетил показ круизной коллекции Dior 2027 в Лос-Анджелесе.

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