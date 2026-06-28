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"Их стирают": королевская семья нанесла жесткий удар Меган и Гарри

Кристина Трохимчук
28 июня 2026, 05:55
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Бывший дом принца Гарри и Меган Маркл могут полностью перестроить.
Дом принца Гарри отдадут слугам
Дом принца Гарри отдадут слугам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, theroyalfamily

Вы узнаете:

  • Что происходит с бывшим домом принца Гарри
  • Какое решение приняла королевская семья

Королевская семья решила окончательно стереть следы пребывания принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании. По данным Woman and Home, бывший дом супругов могут полностью перестроить и поселить туда прислугу.

Такое решение, как утверждается, болезненно восприняли сами Сассекские. Королевский эксперт Эмили Эндрюс напомнила, что после свадьбы именно покойная королева Елизавета II подарила Гарри и Меган право пользоваться Фрогмор-коттеджем. Перед их переездом особняк стоимостью 2,4 миллиона фунтов стерлингов полностью перестроили, превратив несколько служебных квартир в один семейный дом. Однако спустя три года после того, как супруги освободили коттедж, Crown Estate рассматривает возможность вернуть зданию первоначальный вид и снова переоборудовать его в жилье для персонала. Несмотря на то, что пара живет в Калифорнии, уничтожение их первого дома станет для них сильным ударом.

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Меган и Гарри со своими детьми
Меган и Гарри с детьми живут в Калифорнии / фото: instagram.com, meghan

"Но все дело в символизме, не так ли? В том факте, что убирают не только их самих, но даже саму память о них и об их первом семейном доме", — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что сначала супругов выселили из Фрогмор-коттеджа, а теперь фактически стирают последние следы их пребывания в королевской семье. Эксперт считает, что официально это называют перепрофилированием недвижимости, однако выглядит все совсем иначе.

Король Чарльз III
Король Чарльз III / фото: instagram.com, theroyalfamily

"Сначала их выселили. Теперь их стирают… Фактически это вычеркивание из королевской истории. Как будто "эпохи Гарри и Меган" никогда и не существовало. И это не может не ранить", — резюмировала она.

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О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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