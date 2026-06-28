"Их стирают": королевская семья нанесла жесткий удар Меган и Гарри

Вы узнаете:
- Что происходит с бывшим домом принца Гарри
- Какое решение приняла королевская семья
Королевская семья решила окончательно стереть следы пребывания принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании. По данным Woman and Home, бывший дом супругов могут полностью перестроить и поселить туда прислугу.
Такое решение, как утверждается, болезненно восприняли сами Сассекские. Королевский эксперт Эмили Эндрюс напомнила, что после свадьбы именно покойная королева Елизавета II подарила Гарри и Меган право пользоваться Фрогмор-коттеджем. Перед их переездом особняк стоимостью 2,4 миллиона фунтов стерлингов полностью перестроили, превратив несколько служебных квартир в один семейный дом. Однако спустя три года после того, как супруги освободили коттедж, Crown Estate рассматривает возможность вернуть зданию первоначальный вид и снова переоборудовать его в жилье для персонала. Несмотря на то, что пара живет в Калифорнии, уничтожение их первого дома станет для них сильным ударом.
"Но все дело в символизме, не так ли? В том факте, что убирают не только их самих, но даже саму память о них и об их первом семейном доме", — подчеркнула эксперт.
Она отметила, что сначала супругов выселили из Фрогмор-коттеджа, а теперь фактически стирают последние следы их пребывания в королевской семье. Эксперт считает, что официально это называют перепрофилированием недвижимости, однако выглядит все совсем иначе.
"Сначала их выселили. Теперь их стирают… Фактически это вычеркивание из королевской истории. Как будто "эпохи Гарри и Меган" никогда и не существовало. И это не может не ранить", — резюмировала она.
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О персоне: принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.
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