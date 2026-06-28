"Муж и жена": Даша Квиткова и футболист Бражко отгуляли роскошную свадьбу

Известная блогерша и футболист "Динамо" наконец стали семьей.

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Даша Квиткова - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Вы узнаете:

Даша Квиткова вышла замуж

Какой была свадьба Квитковой и Бражко

Известная украинская блогерша Даша Квиткова поделилась в Instagram первыми снимками со своего бракосочетания с Владимиром Бражко. Пара обручилась в сентябре 2025 года и поженилась менее чем через год после предложения руки и сердца.

Квиткова показала нежные кадры с разных моментов торжества. Для основной церемонии знаменитость выбрала пышное кружевное платье силуэта "рыбка" с открытыми плечами. Образ невесты дополнили нежные локоны и длинная фата, которую Даша сняла для удобства во время застолья.

видео дня

"Муж и жена", — подписала снимки Квиткова, добавив смайлик черного сердечка.

Даша Квиткова невеста / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Кольца молодоженам вынес сын Даши Квитковой от первого брака с Никитой Добрыниным. Лев не только стал важной частью праздника, но и получил максимум любви от молодоженов. На одном из видео заметно, как Владимир взял мальчика на руки и нежно обнял.

Даша Квиткова и Владимир Бражко - свадьба / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Во время продолжения празднования блогерша появилась в белом мини-платье, расшитом пайетками, с открытой спиной. Прическу Даша также сменила на гладкий пучок. Пара вместе вспомнила начало своего пути благодаря ностальгическому видео и веселилась с гостями на танцполе.

Даша Квиткова - второй образ невесты / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Напомним, что ранее Даша Квиткова хотела сделать празднование своей свадьбы максимально закрытым и даже не гарантировала, что поклонники увидят кадры события в ее соцсетях. Однако блогерша изменила свое мнение и все-таки решила поделиться своим счастьем с подписчиками.

Даша Квиткова / инфографика: Главред

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О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

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