Осиная талия: жена Ткача откровенно показала фигуру после похудения на 30 кг

Виктория Ткач продемонстрировала результаты радикального похудения.

https://stars.glavred.info/osinaya-taliya-zhena-tkacha-otkrovenno-pokazala-figuru-posle-pohudeniya-na-30-kg-10776296.html Ссылка скопирована

Виктория Ткач похудение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктория Ткач

Вы узнаете:

Виктория Ткач показала фигуру в купальнике

Как она выглядит сейчас

Жена украинского комика Юрия Ткача опубликовала снимки в купальнике, удивив своей шикарной формой после похудения. В Instagram Виктория показала, как отдыхает в Одессе.

На опубликованных снимках Ткач запечатлена в лаконичном черном бикини, с распущенными волосами и в солнцезащитных очках. Супруга юмориста позировала в прохладной воде бассейна и дефилировала по его бортику. После похудения на 30 килограммов Виктория продемонстрировала стройную фигуру и осиную талию.

видео дня

Виктория Ткач после похудения / фото: instagram.com, Виктория Ткач

"Одесса всегда чуть больше, чем город! Это состояние, в котором море лечит быстрее слов. Она просто напоминает, что иногда счастье пахнет морем, солнцем и соленым воздухом", — подписала снимки Ткач.

От роскошного вида жены юмориста поклонники остались в восторге. Они засыпали Викторию комплиментами, отмечая ее великолепную форму. А вот друзья не были столь благосклонны — один из них в шутку спросил Ткач, не воспользовалась ли она пластическими операциями ради такого результата.

Фигура Виктории Ткач / фото: instagram.com, Виктория Ткач

"Да ты делала пластику или нет? Не могу понять"

"Вот иногда и хейтеров не надо, спасибо, мой лучший друг", — ответила Виктория Ткач.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Виндзоры приняли радикальное решение навсегда избавиться от наследия, оставленного Гарри и Меган на родине принца. Коттедж, который когда-то служил семейным гнездом для пары, ждет полная реконструкция и смена хозяев.

Также на сцене "Музыкальной платформы" состоялось яркое выступление известной певицы Аурики Ротару. Знаменитость решила порадовать публику живым исполнением бессмертного хита карточки Софии Ротару, пока артистка приняла решение не выступать во время войны.

Читайте также:

О персоне: Юрий Ткач Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред